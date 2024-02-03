تنويه هام من القوات المسلحة الأردنية

تنويه هام من القوات المسلحة الأردنية
التاريخ
2/3/2024 3:11:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري، السبت، إن أي عمل مفترض داخل العراق لن يكون إلا بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وأوضح أن القوات المسلحة لم تشارك في أي عمل داخل الأراضي العراقية الجمعة.
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