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تنويه هام من القوات المسلحة الأردنية

2/3/2024 3:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري، السبت، إن أي عمل مفترض داخل العراق لن يكون إلا بالتنسيق مع الحكومة العراقية.


وأوضح أن القوات المسلحة لم تشارك في أي عمل داخل الأراضي العراقية الجمعة.

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