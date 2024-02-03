توضيح من حماس حول وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لا تزال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدرس مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.



وقالت حماس، السبت، إن "الحركة تسلمت مقتَرَح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي، وأوضحت أن "النقاش والتشاور القيادي حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للعدوان الإرهابي على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة".

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