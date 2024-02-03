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آلاف‎ المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف العدوان على غزة

2/3/2024 3:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، احتجاجاً على الحرب الاسرائيلية على غزة، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.


وقالت صحيفة الغارديان، اليوم، إن مئات الآلاف ساروا من مقر "بي بي سي" في بورتلاند بليس إلى وايتهول، يحملون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

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