آلاف‎ المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، احتجاجاً على الحرب الاسرائيلية على غزة، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.
وقالت صحيفة الغارديان، اليوم، إن مئات الآلاف ساروا من مقر "بي بي سي" في بورتلاند بليس إلى وايتهول، يحملون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.
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