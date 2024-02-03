فصل للتيار الكهربائي عن مناطق غدًا- اسماء

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق غدًا- اسماء
التاريخ
2/3/2024 3:11:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الأحد، لغايات الصيانة للشبكة.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من الساعة 11 صباحاً ولغاية 3 عصرا ، فيما يشمل مناطق: النقع وعنيزة وفيفا والمعمورة والسلماني والسمار والغويبة.
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