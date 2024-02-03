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فصل للتيار الكهربائي عن مناطق غدًا- اسماء

2/3/2024 3:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الأحد، لغايات الصيانة للشبكة.


وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من الساعة 11 صباحاً ولغاية 3 عصرا ، فيما يشمل مناطق: النقع وعنيزة وفيفا والمعمورة والسلماني والسمار والغويبة.

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