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احتراق سيارة بعد سقوط قذائف في الجليل الغربي

2/3/2024 3:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام عبرية إن 3 قذائف أطلقت من لبنان سقطت في شتولا بالجليل الغربي مما أدى إلى احتراق سيارة.
وكان حزب الله اللبناني أعلن أنه استهدف عدة موقع وتجمعات لجيش الاحتلال قرب الحدود.

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