بلدية الرصيفة ومصانع الخميرة توقعان اتفاقية لتأهيل حديقة حي جعفر

بلدية الرصيفة ومصانع الخميرة توقعان اتفاقية لتأهيل حديقة حي جعفر
التاريخ
2/3/2024 3:11:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت بلدية الرصيفة وشركة مصانع الخميرة اليوم السبت، اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل حديقة حي جعفر بمنطقة الرشيد.
وتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع المجلس برئاسة شادي الزيناتي ومدير شركة مصانع الخميرة صالح الشرع.
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