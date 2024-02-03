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بلدية الرصيفة ومصانع الخميرة توقعان اتفاقية لتأهيل حديقة حي جعفر

2/3/2024 3:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت بلدية الرصيفة وشركة مصانع الخميرة اليوم السبت، اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل حديقة حي جعفر بمنطقة الرشيد.


وتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع المجلس برئاسة شادي الزيناتي ومدير شركة مصانع الخميرة صالح الشرع.

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