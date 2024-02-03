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سلسلة بشرية في عمان لـوقف الجسر البري للصهاينة (شاهد)

2/3/2024 3:10:56 PM
(MENAFN- Amman Net)
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    سلسلة بشرية في عمان لـ"وقف الجسر البري للصهاينة" (شاهد) 02/03/2024 - 20:42 عمان نت-محمد ابو الهيجاء

    نفذ شباب
    أردنيون "سلسلة بشرية بعنوان (وقف الجسر البري للصهاينة وفتح جسر بري أردني إغاثي لغزة وعلاج الجرحى في الأردن) في العاصمة عمان.


    وحمل الشباب المشاركون لافتات كتب عليها "جسر بري للصهاينة.. لا للسكوت"، تحمل رسالة مفادها أن "كسر الحصار عن غزة مسؤولية عربية". كما أنهم يحملون "بضائع ترمز إلى عصر المجازر".

    تأتي الفعالية
    بدعوة من (التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة")وذلك للمطالبة بـإقامة جسر بري من قوافل المساعدات بشكل دائم".

    وكان الأردن نفى على لسان مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وجود هذا الجسر. قالت المصادر ""ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها أبدا".


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