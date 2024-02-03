سلسلة بشرية في عمان لـوقف الجسر البري للصهاينة (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net)
إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2023 في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس
النيابة العامة تؤكد أنه لا إطلاق لسراح أي شخص يثبت قيامه بإطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج الثانوية العامة التكميلية.
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أحمد العجلوني، يعلن الخميس نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024.
استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آخرين، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الثامن عشر بعد المئة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشدد على أن وكالة أونروا تمثّل "العمود الفقري" للمساعدات في غزة
يطرأ الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
سلسلة بشرية في عمان لـ"وقف الجسر البري للصهاينة" (شاهد) 02/03/2024 - 20:42 عمان نت-محمد ابو الهيجاء
نفذ شباب
أردنيون "سلسلة بشرية بعنوان (وقف الجسر البري للصهاينة وفتح جسر بري أردني إغاثي لغزة وعلاج الجرحى في الأردن) في العاصمة عمان.
وحمل الشباب المشاركون لافتات كتب عليها "جسر بري للصهاينة.. لا للسكوت"، تحمل رسالة مفادها أن "كسر الحصار عن غزة مسؤولية عربية". كما أنهم يحملون "بضائع ترمز إلى عصر المجازر".
تأتي الفعالية
بدعوة من (التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة")وذلك للمطالبة بـإقامة جسر بري من قوافل المساعدات بشكل دائم".
وكان الأردن نفى على لسان مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وجود هذا الجسر. قالت المصادر ""ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها أبدا".
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