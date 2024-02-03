خبرني : دموع العين المستمرة.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعاني العديد من الأشخاص من دموع العين المستمرة، لذا نرصد لكم أبرز الأسباب والأعراض وطرق العلاج فيما يلي:

أسباب دموع العين المستمرة جفاف العين: هو السبب الأكثر شيوعًا لدموع العين المستمرة، ويحدث عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي من الدموع لترطيب العين. التهاب الجفن: هو التهاب في حواف الجفن، ويمكن أن يؤدي إلى إفراز الدموع بشكل مفرط. انسداد القنوات الدمعية: هو انسداد في القنوات التي تصريف الدموع من العين، مما يؤدي إلى تراكم الدموع في العين. الحساسية: يمكن أن تؤدي الحساسية إلى تهيج العين وإفراز الدموع. الأدوية: يمكن لبعض الأدوية، مثل مضادات الهيستامين، أن تسبب جفاف العين، مما قد يؤدي إلى إفراز الدموع بشكل مفرط. الحالات الطبية: يمكن أن تكون دموع العين المستمرة علامة على حالة طبية أخرى، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو متلازمة سجوجرن. أعراض دموع العين المستمرة إفراز الدموع بشكل مفرط. احمرار العين. تهيج العين. حكة العين. الشعور بوجود شيء في العين. الغشاوة في الرؤية. طرق علاج نزول دموع العين المستمرة يعتمد علاج دموع العين المستمرة على السبب الكامن وراء ذلك. في حالة جفاف العين، يمكن استخدام قطرات الدموع الاصطناعية أو الأدوية التي تُحفز إفراز الدموع. في حالة التهاب الجفن، يمكن استخدام المضادات الحيوية أو الكورتيكوستيرويدات. في حالة انسداد القنوات الدمعية، قد تحتاج إلى عملية جراحية لفتح القنوات. في حالة الحساسية، يمكن استخدام مضادات الهيستامين أو قطرات العين المضادة للحساسية. في حالة الأدوية، قد تحتاج إلى تغيير الدواء أو التوقف عن تناوله. في حالة الحالات الطبية، يجب علاج الحالة الأساسية. نصائح للوقاية من دموع العين المستمرة احرص على ترطيب عينيك بشكل كافٍ. تجنب التعرض للمهيجات مثل الدخان والغبار. استخدم قطرات الدموع الاصطناعية إذا لزم الأمر. قم بزيارة الطبيب بانتظام لفحص عينيك. وأخيرًا، إذا كنت تعاني من دموع العين المستمرة، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء ذلك وعلاجه.