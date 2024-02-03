خبرني : دموع العين المستمرة.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

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- Khaberni) خبرني - يعاني العديد من الأشخاص من دموع العين المستمرة، لذا نرصد لكم أبرز الأسباب والأعراض وطرق العلاج فيما يلي:
أسباب دموع العين المستمرة جفاف العين: هو السبب الأكثر شيوعًا لدموع العين المستمرة، ويحدث عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي من الدموع لترطيب العين. التهاب الجفن: هو التهاب في حواف الجفن، ويمكن أن يؤدي إلى إفراز الدموع بشكل مفرط. انسداد القنوات الدمعية: هو انسداد في القنوات التي تصريف الدموع من العين، مما يؤدي إلى تراكم الدموع في العين. الحساسية: يمكن أن تؤدي الحساسية إلى تهيج العين وإفراز الدموع. الأدوية: يمكن لبعض الأدوية، مثل مضادات الهيستامين، أن تسبب جفاف العين، مما قد يؤدي إلى إفراز الدموع بشكل مفرط. الحالات الطبية: يمكن أن تكون دموع العين المستمرة علامة على حالة طبية أخرى، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو متلازمة سجوجرن. أعراض دموع العين المستمرة إفراز الدموع بشكل مفرط. احمرار العين. تهيج العين. حكة العين. الشعور بوجود شيء في العين. الغشاوة في الرؤية. طرق علاج نزول دموع العين المستمرة يعتمد علاج دموع العين المستمرة على السبب الكامن وراء ذلك. في حالة جفاف العين، يمكن استخدام قطرات الدموع الاصطناعية أو الأدوية التي تُحفز إفراز الدموع. في حالة التهاب الجفن، يمكن استخدام المضادات الحيوية أو الكورتيكوستيرويدات. في حالة انسداد القنوات الدمعية، قد تحتاج إلى عملية جراحية لفتح القنوات. في حالة الحساسية، يمكن استخدام مضادات الهيستامين أو قطرات العين المضادة للحساسية. في حالة الأدوية، قد تحتاج إلى تغيير الدواء أو التوقف عن تناوله. في حالة الحالات الطبية، يجب علاج الحالة الأساسية. نصائح للوقاية من دموع العين المستمرة احرص على ترطيب عينيك بشكل كافٍ. تجنب التعرض للمهيجات مثل الدخان والغبار. استخدم قطرات الدموع الاصطناعية إذا لزم الأمر. قم بزيارة الطبيب بانتظام لفحص عينيك. وأخيرًا، إذا كنت تعاني من دموع العين المستمرة، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء ذلك وعلاجه.
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