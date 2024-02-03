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هل تغير الثقوب السوداء في الفضاء مدار الأرض؟

2/3/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اكتشف فريق من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الاميركي أن بعض الثقوب السوداء القديمة قد تغير مدار الأرض مرة واحدة على الأقل كل 10 سنوات.
واقترح العلماء أن كتلا دوامية من المادة، تسمى الثقوب السوداء البدائية (PBH)، تحلق فوق نظامنا الشمسي مرة واحدة على الأقل كل عقد، ما يؤدي إلى تعطيل الكواكب والأقمار.
وبحسب هؤلاء العلماء، فإن الثقوب السوداء البدائية التي تشكلت بعد وقت قصير من الانفجار الكبير قبل 12.8 مليار سنة، لها كثافة كويكب ويمكن أن تسبب «تمايل» المدارات، بحسب ما أورد موقع «روسيا اليوم» الإخباري.
ويشير هذا الادعاء إلى أن مسافات الكواكب من الشمس أو الأرض يمكن أن تتغير بمرور الوقت.
وتعتمد الدراسة الجديدة على نظرية مفادها أن الكون يعج بالثقوب السوداء البدائية، ما يعني أن الأجسام يجب أن تمر بالقرب من جوارنا الكوني.

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