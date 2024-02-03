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حرائق الغابات في تشيلي تودي بحياة العشرات

2/3/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت تشيلي مقتل العديد من الأشخاص بسبب حرائق الغابات في منطقة فالبارايسو بوسط البلاد، حيث تهدد الحرائق مئات المنازل، وسط إعلان حالة الطوارئ.
وأفاد المسؤولون المحليون بالحصيلة الأولية لضحايا الحرائق في وقت أعلن الرئيس غابريال بوريتش «حالة طوارئ بسبب الكارثة، من أجل جمع كل الموارد اللازمة» لمكافحة الحرائق.
وتتركز الحرائق في منطقتي فينيا ديل مار وفالبارايسو السياحيتين، حيث دمرت مئات الهكتارات من الغابات وتسببت في عمليات إجلاء قسرية.
وأتت الحرائق على 480 هكتارا في فالبارايسو وحدها بحسب هيئة الغابات الوطنية التشيلية.

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