حرائق الغابات في تشيلي تودي بحياة العشرات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت تشيلي مقتل العديد من الأشخاص بسبب حرائق الغابات في منطقة فالبارايسو بوسط البلاد، حيث تهدد الحرائق مئات المنازل، وسط إعلان حالة الطوارئ.
وأفاد المسؤولون المحليون بالحصيلة الأولية لضحايا الحرائق في وقت أعلن الرئيس غابريال بوريتش «حالة طوارئ بسبب الكارثة، من أجل جمع كل الموارد اللازمة» لمكافحة الحرائق.
وتتركز الحرائق في منطقتي فينيا ديل مار وفالبارايسو السياحيتين، حيث دمرت مئات الهكتارات من الغابات وتسببت في عمليات إجلاء قسرية.
وأتت الحرائق على 480 هكتارا في فالبارايسو وحدها بحسب هيئة الغابات الوطنية التشيلية.
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