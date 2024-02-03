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إحباط ضخ 11 كيلو مخدرات و133 ألف حبة مخدرة إلى السوق المحلي

2/3/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة ضخ نحو 11 كيلو من المواد المخدرة و133 ألف حبة مخدرة الى السوق المحلي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن معلومات وردت إلى رجال المكافحة عن حيازة 3 أشخاص مواد مخدرة بقصد الاتجار، وعليه تم استصدار إذن نيابي وضبط المتهمين الثلاثة عقب كمين، وتمت مصادرة 6 كيلو من الشبو والحشيش و5 كيلو بودرة اللاريكا والحبوب.
هذا، واعترف الموقوفون الثلاثة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ومن ثم جرت إحالتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

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