إحباط ضخ 11 كيلو مخدرات و133 ألف حبة مخدرة إلى السوق المحلي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة ضخ نحو 11 كيلو من المواد المخدرة و133 ألف حبة مخدرة الى السوق المحلي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن معلومات وردت إلى رجال المكافحة عن حيازة 3 أشخاص مواد مخدرة بقصد الاتجار، وعليه تم استصدار إذن نيابي وضبط المتهمين الثلاثة عقب كمين، وتمت مصادرة 6 كيلو من الشبو والحشيش و5 كيلو بودرة اللاريكا والحبوب.
هذا، واعترف الموقوفون الثلاثة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ومن ثم جرت إحالتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
MENAFN03022024000130011022ID1107805566
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.