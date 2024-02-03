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وفاة البحريني عبدالله السعداوي مؤسس المسرح الفقير بالخليج

2/3/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بعد مسيرة طويلة من الإبداع والتميز، توفي الممثل والكاتب والمخرج المسرحي البحريني القدير عبدالله السعداوي ظهر أمس، عن عمر 76 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.
الراحل عبدالله السعداوي او كما كان يحب ان يطلق عليه «بونجم» رحيله خسارة للمسرح الخليجي والعربي لعطاءاته الكثيرة فيه لأنه كان لا يعرف المستحيل في المسرح الذي عشقه لدرجة لا توصف ولذلك لقب بـ «مؤسس المسرح الفقير في الخليج»،
هذا اللقب الذي كان يفخر به كثيرا والذي جاء في ظل قلة الدعم الذي شاهده في البحرين عام 1984 بعد عودته اليها ليقرر عمل مسرحية كانت بعنوان «رجال البحر»، على الرغم من قلة الامكانات التي عانى منها في تلك الفترة وكان من الصعب إنجازها لكن بفضل بعض الأصدقاء عرضت المسرحية بإمكانات بسيطة ليطلق بعد ذلك عليه لقب «مؤسس المسرح الفقير في الخليج».
كتب اول مسرحية «الحمار ومصقلة الاعدام» التي تعني له الشيء الكثير حسب لقائه في «الأنباء» عام 2014 لأنها اول مسرحية قام بتأليفها ولكن المخرج جمال الصقر قدمها تحت اسم «مؤلف ضاع في نفسه» فكانت الشرارة الاولى له في المسرح خصوصا في التأليف.
الراحل السعداوي قدم مسرحية «انتيجونا» للكاتب سوفكليس مع مسرح الاتحاد الشعبي وهي اول مسرحية مثل فيها على نطاق المسارح الاهلية وذلك في عام 1970 ومنها سافر إلى قطر، حيث شارك في تأسيس مسرح السد مع الفنان القطري غانم السليطي والفنان البحريني مبارك خميس والفنانة البحرينية مريم راشد.
الراحل عبدالله السعداوي الذي تجمعني به صداقه خاصة، لم ينكر اصحاب الفضل عليه في مسيرته المسرحية فهو دائما يدين بالفضل بعد الله إلى الفنان العراقي جلال ابراهيم الذي التقاه في دولة الامارات العربية المتحدة عندما سافر لها عام 1975، حيث شارك في تأسيس مسرح الشارقة مع الفنانين عبدالله المناعي ومحمد عبدالرحمن وعلي خميس، وايضا لم ينس فضل المخرج الراحل صقر الرشود الذي عمل معه مسرحية «شمس النهار» في الامارات وكانت تجمعه به صداقة قوية جدا.
انجازات الراحل الفنان المسرحي البحريني القدير عبدالله السعداوي كثيرة في التأليف والتمثيل والاخراج وهو وجه مألوف في المهرجانات الخليجية والعربية والدولية وحصل على العديد من الجوائز في عناصر العرض المسرحي، رحمه الله وغفر له وأدخله فسيح جناته، والله يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،
(إنا لله وإنا إليه راجعون).

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