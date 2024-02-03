تقدير الاحتياج تلقائية في التمثيل وقوة بالطرح

جاسم القامس: أشكر «شاشا» التي جعلت عملنا يرى النور



بشار جاسم الكندري

بدعوة من صناع مسلسل «تقدير الاحتياج» حضرت «الأنباء» تدشين الموسم الثاني للمسلسل بحضور أبطال العمل وبعض مشاهير السوشيال ميديا، بعد ان عرض الموسم الأول منه عام 2019 ولاقى النجاح الكبير بسبب أسلوب الطرح وبساطتها في الوقت نفسه.

«الأنباء» حضرت الأربعاء الماضي العرض الخاص من الموسم الثاني لهذا المسلسل بعرض حلقتين منه للحضور قبل عرضهما على منصة تطبيق شاشا والتي ستعرض حلقتين كل يوم خميس.

المسلسل كوميدي يحكي قصص موظفي إدارة حكومية هي (تقدير الاحتياج)، والمواقف الكوميدية التي تحصل بينهم، حيث انه يلامس واقع الروتين في وزارات الدولة والمركزية واللامركزية وحصر المهام والمسؤوليات والوظائف.

العمل استكمال لما تم عرضه في الموسم الأول بإضافة مشاركين فيه جدد من الشخصيات، منهم بيبي العبدالمحسن التي أتقنت دورها وذكرتنا بالراحلة عائشة إبراهيم بمسلسل «العتاوية» وأيضا شارك في هذا الموسم الفنانون إبراهيم الشيخلي، نصار النصار، محمد عاشور، وجاءت مشاركتهم ضيوف شرف.

الممثلون المشاركون أضافوا للعمل بروحهم الكوميدية والتمثيل التلقائي دون تكلف أو تصنع، منهم ناصر العنزي وفضة البغلي.

ولا ننسى صورة وكادرات المخرج الرائعة للعمل التي أبدع فيها المخرج أحمد عبدالغفار.

عمل «تقدير الاحتياج» فيه تلقائية التمثيل وقوة الطرح الذي لم نجدها في أغلب أعمالنا الدرامية التي تعتمد على الشكل وتنسى المضمون.

بعد العرض، «الأنباء» التقت مؤلف العمل جاسم القامس حيث قال: أولا احنا سعداء كفريق عمل عودة «تقدير الاحتياج» بالموسم الثاني بعد نجاح الموسم الأول وحرصنا كل الحرص على ان تكون نقلة جديدة من ناحية الصورة الإخراجية ومن ناحية القصة وطورنا هذه الأشياء لأننا استفدنا من أخطائنا بالجزء الأول، وفي هذا الموسم حبيت اني أركز على أداء الفنانين وأبيهم يوصلون روح النص في مساحات الارتجال.

وتابع: من الإضافات الجديدة في الموسم الثاني هي مشاركة بيبي العبدالمحسن وإبراهيم الشيخلي ونصار النصار ومحمد عاشور وتشرفنا فيهم ضيوف شرف معنا، بالإضافة إلى الكاست الرئيسي بالعمل وهم موظفو «تقدير الاحتياج».

وأضاف: أحب أشكر المخرج أحمد عبدالغفار على الرغم من تجربته الأولى في إخراج المسلسلات إلا أن رؤيته الإخراجية أحدثت نقلة نوعية في جودة العمل من ناحية الصورة بمعاونة مدير التصوير يوسف المجيم، كما حرص على تفاصيل في الموسيقى والمونتاج ساهمت في تطور كبير في الموسم الثاني.

ويختتم جاسم حديثه قائلا: احنا حابين نشكر منصة شاشا على هذا التعاون وإتاحة الفرصة لأعمال مثل تقدير الاحتياج انها ترى النور عن طريقهم واللي قد يراها البعض انها كوميديا مختلفة عن الأعمال السائدة والتي عرضت من قبل خصوصا من خلال القضايا اللي تهم الناس في حياتهم اليومية والروتينية.

«تقدير الاحتياج»

تمثيل: أحمد بوسيف، أحمد الشمري، زينب بهمن، نوال العامر، ناصر العنزي، محمد الكاظمي، يوسف بن علي، محمد عاشور، بيبي العبدالمحسن، فضة البغلي، إبراهيم الشيخلي، مصطفى محمود، وزهراء العطار.

نص المسلسل: كان عبارة عن ورشة كتابة بإدارة جاسم القامس، وضمت كلا من محمد عواد الشمري، مقداد الكوت، حمد الشريعان، محمد شاهر المطيري، نجاة الصايغ، شوق المضف، غدير المهنا.

إشراف عام: جاسم القامس ومريم الخترش.

إخراج: أحمد عبدالغفار.