مليار دينار صافي أصول صناديق الاستثمار الكويتية بنهاية 2023

785 مليون دينار صافي أصول الصناديق التقليدية.. و246 مليون دينار لـ«الإسلامية»



المحلل المالي

كشفت بيانات مالية أعدتها «الأنباء» عن ان إجمالي صافي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية، ومنها صناديق الاستثمار في الأوراق المالية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تتضمن الأوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية قد بلغ بنهاية عام 2023 نحو 1.03 مليار دينار وبانخفاض قدره 109 ملايين دينار عن نهاية عام 2022 حين بلغ صافي قيمة أصول تلك الصناديق 1.14 مليار دينار بسبب انخفاض رأسمال بعض الصناديق والخسائر التي لحقت ببورصة الكويت خلال العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد الصناديق الاستثمارية يبلغ 36 صندوقا موزعة على 20 صندوقا تقليديا و16 صندوقا متوافقا مع الشريعة الإسلامية، حيث بلغ إجمالي صافي قيمة أصول الصناديق التقليدية 785 مليون دينار منخفضة بنحو 89 مليون دينار عن نهاية عام 2022، بينما بلغ صافي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 246 مليون دينار وبانخفاض قدره 20 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.

ومن الملاحظ تركز الصناديق الاستثمارية التقليدية في 7 صناديق كبيرة الحجم تفوق صافي قيمة أصول الصندوق الـ 50 مليون دينار، وتشكل مجتمعة نحو 79% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الاستثمار التقليدية الـ 16، حيث تديرها الشركات الكويتية الرائدة في إدارة الأصول منها الشركة الكويتية للاستثمار والمركز المالي الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية ووفرة للاستثمار الدولي وكامكو إنفست.

ويعتبر صندوق الرائد للاستثمار (الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار) أكبر صناديق الأسهم المحلية التقليدية حجما في الكويت من حيث القيمة السوقية الصافية لأصوله التي بلغت نهاية شهر ديسمبر 2023 نحو 164.31 مليون دينار أي ما يعادل 21% من حجم صناديق الاستثمار التقليدية و16% من حجم صناديق الاستثمار التقليدية والإسلامية، يليه صندوق الوطنية الاستثماري (الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية) بصافي قيمة أصول بلغ 132 مليون دينار ما يعادل 16.8% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الاستثمار التقليدية و12.8% من حجم صناديق الاستثمار، بينما بلغ حجم صندوق المركز للعوائد الممتازة نحو 84.3 مليون دينار أي ما يعادل 10.7% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الاستثمار التقليدية، أما صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول فقد بلغ صافي قيمة أصوله 79 مليون دينار.

أما صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي بلغ عددها 16 فقد تصدر صندوق المركز العقاري بصافي قيمة أصول بلغ 71 مليون دينار، وصندوق الدرة الإسلامي (كامكو إنفست) وصندوق الفجر (وفرة للاستثمار الدولي) صافي قيمة أصول بلغ 41.3 مليونا و33.6 مليون دينار على التوالي بينما بلغت قيمة صافي أصول صندوق عوائد العقاري (بإدارة أعيان للإحارة والاستثمار) نحو 16.66 مليون دينار وصندوق الكويت الاستثماري (بإدارة الكويتية للاستثمار) 15.5 مليون دينار.

وحول الأداء، أظهرت البيانات انه خلال عام 2023 كان أداء صناديق الاستثمار التقليدية التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية أفضل من أداء الصناديق التي تستثمر في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، حيث كانت معظم بورصات الخليج حققت أداء إيجابيا خلال السنة وعلى رأسها سوق دبي المالي بعائد نسبته 22% وتداول السعودي بنسبة 14% بينما خسر مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 6.5% في عام 2023.

وقد تصدر الصندوق الأهلي الخليجي (بإدارة الأهلي كابيتال للاستثمار) الصناديق التقليدية من حيث الأداء بعائد نسبته 12.29%، حيث بلغ صافي أصول الصندوق 17.36 مليون دينار، وجاء الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية (بإدارة الوطني للاستثمار) في المرتبة الثانية بعائد نسبته 10.9%. أما الصناديق التي تستثمر في اسهم شركات الاتصالات العربية كصندوق زاجل وصندوق الأثير للاتصالات فسجلا عائد نسبته 8% و5.32% على التوالي، أما صندوق وفرة الذي يستثمر في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت فقد حقق عائدا إيجابيا نسبته 2.34% وبلغ صافي قيمة أصوله 59.3 مليون دينار.

أما الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فقد انقسم أداؤها أيضا بين إيجابي وسلبي وطغى العائد الإيجابي على الصناديق العقارية والتي تستثمر في الأسهم المدرجة في بورصات الخليج والصناديق المتعددة الأصول وبقيادة صندوقي بيتك كابيتال للأسهم الخليجية وصندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية بعائد نسبته 9.25% و9% على التوالي.