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400 مليون دينار دعم للمواد التموينية والإنشائية في 2024 - 2025

2/3/2024 3:05:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أظهرت بيانات مشروع الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية المقبلة 2024-2025، أن إنفاق الكويت على دعم المواد التموينية والانشائية تقلص في مشروع ميزانية العام المالي المقبل بنحو 13% بما قيمته 59.3 مليون دينار ليصل إلى 400 مليون دينار، مقابل 459.3 مليون دينار خلال العام المالي الجاري 2023-2024، وتظهر بيانات وزارة المالية أن هذا التخفيض جاء وفقا لمعدلات الصرف الفعلي. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا في نهاية 2023 قضت من خلاله بإلغاء نحو 42 صنفا من المواد التموينية غير المدعومة بناء على دراسة شاملة للجنة المشتركة بين عدة جهات منها الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لعدم التزام بعض الشركات بالتخفيض عن سعر السوق، كما نصت القرارات المنظمة التي توجب التخفيض بنسبة 25%، علاوة على أن بعض الأصناف لا يوجد عليها طلب في أفرع التموين.
وكانت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة قد كشفت عن أن إجمالي إنفاق الحكومة على دعم المواد التموينية والإنشائية والحليب ومغذيات الأطفال خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2023 بلغ 348 مليون دينار، وذلك بارتفاع بلغ 49 مليون دينار مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وفي سياق آخر وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، أظهرت البيانات تركز 80% من إجمالي النفقات الرأسمالية في 4 جهات حكومية بقيمة تصل إلى 1.48 مليار دينار من القيمة الإجمالية للإنفاق خلال العام كاملا والبالغة 1.85 مليار دينار، بينما تستحوذ وزارتي الأشغال والكهرباء على 61% من الإنفاق الرأسمالي خلال العام بـ 1.13 مليار دينار.
وتفصيلياً، تصدرت وزارة الأشغال قائمة الجهات الحكومية الأكثر استحواذا على النفقات الرأسمالية في العام المالي المقبل 2024-2025 بعدما استحوذت على نحو 30.5% من الإنفاق بواقع 566.13 مليون دينار، وبقياس التغير على أساس سنوي فقد ارتفعت النفقات الرأسمالية في الوزارة بنسبة 2.8% بما قيمته 15.2 مليون دينار قياسا إلى نفقات رأسمالية تبلغ 550.9 مليون دينار.
وجاء ثانيا وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التي استحوذت على 30.4% بما قيمته 565.35 مليون دينار من النفقات الرأسمالية في 2024-2025، وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد ارتفعت تلك النفقات بنسبة 25% بما قيمته 112.5 مليون دينار قياسا إلى 452.84 مليون دينار في 2023-2024.
واستحوذت وزارة الدفاع على 243.9 مليون دينار من النفقات الرأسمالية خلال 2024-2025 مقابل نحو 227.4 مليون دينار عن 2023-2024، واستحوذت وزارة الصحة على 114 مليون دينار في 2024-2025 مقارنة مع 190 مليون دينار في 2023-2024.
وبلغ الانفاق الرأسمالي للإدارة العامة للطيران المدني في 2024-2025 نحو 49.16 مليون دينار، مقابل 62.55 مليون دينار في 2023-2024.
وفي مشروع ميزانية 2024-2025 استحوذ ديوان المحاسبة على 1.4 مليون دينار من الانفاق الرأسمالي، ومجلس الوزراء على 2.8 مليون دينار، وإدارة الفتوى والتشريع بـ 275 ألف دينار، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بـ 285 ألف دينار، وديوان الخدمة المدنية 424 ألف دينار، ووزارة الخارجية 19.33 ألف دينار.
وسجلت وزارة المالية (الإدارة العامة) نحو6.17 ملايين دينار إنفاقا رأسماليا، والادارة العامة للجمارك 2.25 مليون دينار، ووزارة التجارة والصناعة 1.97 مليون دينار، ووزارة العدل 3.796 ملايين دينار، ووزارة الداخلية 44 مليون دينار، والحرس الوطني 78.6 مليون دينار.
وحازت وزارة التربية 25 مليون دينار من الانفاق الرأسمالي، ووزارة التعليم العالي 308 آلاف دينار، ووزارة الشؤون 4.49 ملايين دينار، ووزارة الاعلام 6 ملايين دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 8.7 ملايين دينار، والأمانة العامة للأوقاف 235 ألف دينار، ووزارة المواصلات 9.6 ملايين دينار، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2.9 مليون دينار، ووزارة النفط 189 ألف دينار.
وبلغت حصة الإدارة المركزية للاحصاء من النفقات الرأسمالية نحو 236 ألف دينار، وجهاز المراقبين الماليين 162 ألف دينار، ووحدة التحريات المالية 103 آلاف دينار، وجهاز حماية المنافسة 54 ألف دينار، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 2 مليون دينار، والمركز الوطني للامن السيبراني 1.14 مليون دينار.

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