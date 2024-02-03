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العصيمي لـ الأنباء الانتهاء من طريق النويصيب

2/3/2024 3:05:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أفاد المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي في تصريح لـ «الأنباء»، بأنه تم الانتهاء من مشروع طريق النويصيب الذي يبدأ من ملتقى طريق 30/40 إلى منفذ النويصيب.
وأضاف العصيمي ان طريق النويصيب يتكون من 9 جسور بطول 11 كيلومترا، وأيضا 4 جسور لعبور الجمال وأعمال طرق جديدة بطول 37 كيلو، مضيفا ان العقد شمل تغييرا كاملا لشبكات المياه والتلفونات وشبكة صرف الأمطار وإنارة شوارع وكابلات الضغط العالي، وأنه جار الآن أعمال النظافة والزراعات التجميلية.
ولفت إلى ان مشروع تطوير طريق النويصيب يعد من إحدى ركائز خطة التنمية في مجال تطوير الطرق بهدف حل مشكلة الزحام ‏في ‏الكويت. وأوضح أن المشروع يهدف كذلك إلى تطوير حركة الطرق الجنوبية الحدودية وتأمين حركة التفافية بجسور علوية وبمواصفات الطرق ‏السريعة ‏وتوفير مداخل ومخارج على الطريق لخدمة التوسعات السكانية المتمثلة في مدن جنوب البلاد.

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