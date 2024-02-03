الجارالله الذكاء الاصطناعي حقبة جديدة والصحة الرقمية من أهم المجالات

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبداللهأصدر المؤتمر الـ16 للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية «الذكاء الاصطناعي: تعزيز للصحة وتحقيق لمقاصد الشريعة الإسلامية» توصياته ومسودة الوثيقة ومشروعات القرارات الصادرة عنه، والذي تم تنظيمه برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.وقال رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله إن الذكاء الاصطناعي يمثل بداية حقبة جديدة، ويمثل «الصحة الرقمية» التي تعتبر من اهم المجالات، مبينا أن هذه التقنية لها مخاوف وأخطار يجب الحذر منها.ولفت إلى ان الحكم الشرعي للذكاء الاصطناعي، هو أنه لا مقارنة بين ما خلق الله تعالى في الكون وفي الآفاق، وبين ما يصنع الإنسان من تقنيات حديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، وأن البشر لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن ما يصنعه البشر من تقنيات، فإنما هو بإذن الله، وبالأدوات التي خلقها لهم الله في أنفسهم وفيما حولهم.وبين ان هناك ضوابط عامة للذكاء الاصطناعي بشرط أن يكون هدفها تحقيق مصالح البشرية، واحترام المعتقدات الدينية، والكرامة الإنسانية، والقيم الإسلامية والإنسانية المشتركة، وجلب المصالح ودفع المفاسد، ومنع الضرر، والعدل والمساواة، والإذن، والنصيحة، والأمانة، والصدق، وتحقيق الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والحماية من العنصرية، والتحيزات ضد الأديان والثقافات، والحفاظ على الخصوصية والسرية، وتحقيق سيطرة البشر على الآلات.وعن التوصيات، أشار د.الجارالله إلى 4 توصيات، الاولى هي التوصيات العلمية والبحثية للذكاء الاصطناعي، منها إعداد البحوث والدراسات والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات المتعلقة بمجالات التحول الرقمي، والتوصية بدعوة الجهات العلمية والبحثية لمتابعة أحدث التطورات، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، وعمل دراسات وافية في جميع مجالات حول فوائد الذكاء الاصطناعي، وتمويل الابحاث العلمية المتعلقة به، وعمل الدراسات الاجتماعية الكافية للإحاطة بجميع التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على المجتمع.وتابع: أما التوصية الثانية فهي التوصيات التطبيقية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، واهمها تكوين لجان مشتركة بين أساتذة الطب، والشريعة، والشركات المنتجة للأجهزة، ووكلاء عن المرضى، للتعاون في وضع المعايير اللازمة لضبط منظومة الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وتلافي ما قد يكون فيها من عيوب، والتوصية بإسناد القرارات العلاجية الأساسية للبشر وليس للأجهزة، فضلا عن التوصية بضبط برامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأحكام الشرعية، والأعراف الطبية والاجتماعية، والتوصية بعدم السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي في تغيير الجينات.وافاد بأن التوصية الثالثة هي بدعم التحول الرقمي ونشره، وتتمثل في نشر فوائد التحول الرقمي، وترسيخ دعائمها، والعمل على اتساع رقعتها، والتشجيع على ذلك، على المستوى الرسمي والشعبي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الرقمية الشاملة، ورفع مستوى فاعلية وكفاءة الأداء الرقمي، من خلال تمكين الجهات الحكومية، بالاضافة إلى دعم متخذي القرار في وضع الاستراتيجيات، وإبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لدعم التحول الرقمي، علاوة على إنشاء هيئات وجهات رسمية مختصة في كل دولة تنفرد بتمثيل الدولة أمام الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية في جميع المسائل المرتبطة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بتقنية المعلومات والبيانات والإحصاء والتحول الرقمي، وتكون مسؤوليتها الأولى مراقبة الضوابط الشرعية والأخلاقية لعملية الأتمتة.أما التوصية الرابعة والأخيرة فهي الضوابط الفقهية والدينية حتى لا يزج الذكاء الصناعي بموضوعات تمس الشرع والعقيدة والعدالة في الاستخدام او سوء التطبيق، والتلاعب بالجينات وتغيير خلق الله.

العم خالد المرزوق تبنّى المنظمة منذ ولادتها



خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، سجل رئيس المؤتمر د.محمد الجارالله كلمة شكر وعرفان بحق المغفور له بإذن الله العم «خالد يوسف المرزوق»، رحمه الله، الذي تبنى المنظمة منذ ولادتها، إذ كانت يده بيد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في وضع حجر الأساس، ولبنة الأساس لصرح المنظمة الذي ما لبث خلال عام أن أصبح مركز الطب الإسلامي الذي شعت منه أنوار المعرفة والطب.

وقال د.الجارالله: إن كلمات الثناء والإطراء لتقف عاجزة عما تكن للعم الراحل خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، قلوب وأفئدة العلماء والأطباء من محبة وتقدير واعتزاز له. وأضاف أن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية كانت ولاتزال صرحا يلتئم فيه ويأوي إليه، ليس علماء الطب والفقه فقط، إنما مراكز الطب العالمية المرموقة ومجامع الفقه الإسلامية بشتى بقاع الأرض من دول إسلامية وغير إسلامية.

وقال: نقف في الذكرى الأربعين لإنشاء المنظمة لنرد شيئا مما قام به العم خالد يوسف المرزوق، طيب الله ثراه وجعل عمله الصالح «أنيسه» وأسكنه فسيح جناته، وبارك في ذريته التي ما فتئت تنتهج سبيله.