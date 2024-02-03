Sunday, 04 February 2024 12:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤتمر من الكويت نبدأ يكرم 10 شخصيات وطنية غدا

2/3/2024 3:05:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي» فعاليات دورته الـ22 للعام الحالي والذي سيعقد يوم الاثنين بمسرح مكتبة البابطين. وبهذه المناسبة كشف رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر المحامي يوسف الياسين عن شعار الحملة الإعلامية والمؤتمر الوطني، مؤكدا أنهما مستمدان من مقولة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا»، ومسترشدا بمقولة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد «شعب الكويت الوفي أنتم لا غيركم بوحدتكم الوثقى وبروحكم العالية السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز». وفيما يلي جانبا من السير الذاتية العطرة لمناقب ومآثر المكرمين في المؤتمر طيب الله ثراهم:
٭ الشيخ مبارك عبدالله الأحمد: ولد عام 1932 وهو من الرجال الذين وضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم ويعد من الرجال البارزين في الأسرة الحاكمة وله بصمة راسخة في تاريخ الكويت لأدواره الجليلة التي قدمها لأبناء وطنه خلال توليه عدة مناصب حيث شغل منصب نائب رئيس الأمن العام عام 1957 ثم عين وزيرا للبريد والبرق والهاتف في أول حكومة بعد الاستقلال وبعد انتخابات مجلس الأمة الأول عين وزيرا للإرشاد والأنباء وتوفى عام 2023.
٭ لولوة عبدالمحسن الصقر: ولدت عام 1938، وبدأت دراستها الابتدائية والمتوسطة بالمدرسة القبلية والتحقت بمدرسة عائشة الثانوية في القبلة، تزوجت من المرحوم يعقوب يوسف الحميضي، ورافقت زوجها في أغلب سفراته العملية، واطلعت من خلالها على علوم وثقافات متعددة مما جعلها تحرص على تعلم اللغة الإنجليزية، وانضمت عضوا مؤسسا للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وتوفيت عام 2013.
٭ أحمد عبدالوهاب المفلح: ولد عام 1930 وترعرع في بيت جده لأمه المرحوم محمد عبدالرحمن العثمان وكان ملازما له بشكل يومي وكان يصطحبه معه لكل مكان مثل السوق حيث تعرف على الكثير من تجار الكويت آنذاك، وللمسجد حيث تربى على الدين، والتحق بمدرسة العثمان وعندما أكمل دراسته الثانوية توجه إلى الجامعة ببغداد لدراسة المحاسبة ولكنه عاد للكويت بسبب إلحاح والدته عليه كونه وحيدها، وكان يساعد والده بمحل جده بسوق الغربللي ورغم صغر سنه إلا أنه اتقن العمل المحاسبي مما شجع أسرة الغربللي لاستقطابه وعمل كمحاسب منذ كان عمره 18 عاما ثم عمل بوزارة الأشغال فكان مدير إدارة المسح حتى وصل إلى منصب وكيل الوزارة وتقاعد في عمر 35 عاما واتجه للعمل الحر من خلال مؤسسة أحمد عبدالوهاب المفلح.
في بداية الثمانينيات اتخذ قرار التركيز على العقار وبعض المحافظ الاستثمارية والتخلص من الوكالات التجارية للتفرغ إلى تنويع مصادر الدخل والتركيز على استثماره الأهم وهو أسرته، وعلى الرغم من كونه وحيد والديه إلا أنه كان بعائلة كاملة لترابطه مع الكثير من الأسر وبره بوالدته التي كانت جزءا أساسيا من اسرته ملازمة له في بيته وسفره، واستطاع أن يقوم بأصعب معادلة وهو أن يكون البطل في جميع روايات أمه وأبنائه وزوجته وتوفى عام 2013.
٭ عبدالرسول يوسف أبوالحسن: ولد عام 1941 ونال الشهادة الابتدائية ثم أتم المرحلة الثانوية وتم إرساله إلى الولايات المتحدة في بعثة دراسية ونال درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال، وساعد والده على تطوير تجارته ونموها بعد انتقالهم للمنطقة التجارية التاسعة، وفي 1966 تم تعيينه في وزارة المالية بوظيفة مراقب البنوك لمدة عام ثم تم تعيينه بوظيفة مدير الميزانية العامة بالوكالة وتوفي عام 2023.
٭ رضا عبدالله معرفي: ولد عام 1956وبدأ في صفوف نادي القادسية، واستمر مع القادسية حتى آخر مبارياته في موسم 1981، ومع القادسية أسهم بالفوز ببطولة الدوري 5 مرات وبكأس الأمير 4 مرات، وفي أغسطس 1975 تم استدعاؤه للمنتخب الوطني استعدادا للتصفيات الأولمبية، وسجل رضا معرفي هدفا في أول ظهور له بقميص المنتخب الوطني، وكان لاعبا رئيسا في التصفيات الأولمبية بطهران 1975، وتوفى في 2023.
٭ محمد وسمي الوسمي: ولد عام 1913 وهو أحد رموز الكويت وله العديد من المواقف التي لن ينساها أهل الكويت، وكان شخصية اجتماعية، وكان دوما لا يبخل على أي شخص بالمساعدة، تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم بالكتاب، ومارس مهنة الغوص لمدة تزيد على 35 عاما، ومارس البناء لمدة طويلة ووصل إلى أستاذ بناء، وأصبح عضوا في المجلس التأسيسي عام 1962، وعضوا في أول مجلس عام 1963 وحتى مجلس 1975، وتولى رئاسة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة لعدة دورات وتوفي عام 1979.
٭ عيسى عبداللطيف العبدالجليل: ولد عام 1912 ودرس في مدرسة الملا حمادة، ثم التحق بالمدرسة الأحمدية، ثم التحق بمدرسة الإرسالية الأمريكية وكان من أوائل المنضمين للعمل في دائرة حمال باشي (شركة النقل والتنزيل لاحقا) وتدرج في العمل فيها حتى أصبح مديرا عاما للشركة عام 1950، وفي 1953 عين مديرا للبلدية وفي 1961 صدر مرسوم أميري بتعيينه كأول سفير كويتي لدى السعودية، وأصبح من المقربين والمحببين لدى الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود وكان يلقبه بسفير المملكة لدى المملكة، وتوفى في 2009.
٭ عبدالعزيز شاهين الربيع: ولد عام 1923 ودرس في المدرسة المباركية وأنهى الصف الأول الثانوي بنجاح، ثم التحق مباشرة بمهنة التدريس وتنقل في عدد من الوظائف التي خدم بها مجتمعه ووطنه، فعين مدرسا بالمعهد الديني، ثم عين مراقبا بإدارة التوريدات والمخازن، ثم وكيلا لمعهد النور للمكفوفين، ثم عين ناظرا لمعاهد التربية الخاصة ومراقبا لهذه المعاهد، وعين مديرا لإدارة التربية الخاصة، ثم رقي إلى درجة وكيل وزارة مساعد، وتوفي عام 1988.
٭ د.منيرة عبدالقادر الجاسم: ولدت عام 1948 وهي أستاذة الجغرافيا في جامعة الكويت دفعها حبها للعلم للحصول على درجة الدكتوراه التي خولتها للعمل كعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت لعدة سنوات، حصلت على دبلوم معهد المعلمين، ثم حصلت على ليسانس جغرافيا من جامعة Louisville في ولاية Kentucky واستكملت دراستها للماجستير والدكتوراه في جامعة Exeter في بريطانيا ونالت شهادة الدكتوراه، وعملت مدرسة بالمرحلتين الابتدائية والثانوية، كما عملت عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت 30 عاما، وتوفيت عام 2023.
٭ عبدالله عبداللطيف العثمان: ولد عام 1897م، تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ومن ثم انتقل إلى المدرسة المباركية، وفي عام 1918 امتهن مهنة الطواشة، وافتتح مع إخوته مدرسة أهلية خاصة عرفت بمدرسة العثمان، ومع بداية العمل الحكومي التحق بالبلدية حتى أصبح مديرا لها، وفي 1945 افتتح مكتبه العقاري وكان من أوائل مؤسسي العمل الخيري الكويتي ومناصرا لقضايا العروبة وبنى عدة مساجد، توفي عام 1965.

MENAFN03022024000130011022ID1107805554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث