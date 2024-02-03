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معارك محتدمة في غزة عشية جولة بلينكن الجديدة إلى المنطقة

2/3/2024 3:05:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت مدينة رفح جنوبي غزة، حيث لجأ ملايين الفلسطينيين هربا من الحرب التي أتمت 4 اشهر أمس، ضربات إسرائيلية مكثفة، في وقت تتواصل الجهود الديبلوماسية للتوصل لهدنة جديدة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» عن مقتل 100 مدني على الأقل في ضربات استهدفت عمارتين سكنيتين برفح.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب إلى 27238 شخصا، وقالت في بيان على حسابها في فيسبوك أمس إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة خلال الـ 24».
وتابعت أنه بذلك «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27238 شهيدا و66452 إصابة» منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأكدت «أن عددا من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم».
ودارت اشتباكات ومعارك ضارية بين عناصر فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، بينما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات «غلاف غزة» بسبب صواريخ أطلقتها المقاومة من غزة.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على حسابه في منصة «إكس» إن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات مداهمة في شمال ووسط غزة، وقامت بـ «تصفية العشرات» وتدمير عدة منصات لإطلاق القذائف المضادة للدروع.
وتحت المطر، واصل آلاف السكان الفرار من المعارك الدائرة والقصف الإسرائيلي في السيارات وعلى الدراجات الهوائية أو حتى سيرا على الأقدام.
وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقتين في بيت أمر شمال مدينة الخليل.
واعتدى مستوطنون على أهالي تجمع راس العوجات شمال مدينة أريحا وسرقوا ممتلكاتهم بحراسة جنود الاحتلال.
جهود مكثفة لهدنة ثانية
وفي وقت تتواصل المعارك بلا هوادة، تتكثف الجهود الديبلوماسية للتوصل إلى هدنة ثانية تكون مدتها أطول من تلك التي امتدت أسبوعا في أواخر نوفمبر الماضي.
وبالتزامن مع زيارة جديدة مرتقبة إلى القاهرة، لرئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية، لمناقشة مقترح هدنة جديدة، أفاد مصدر في الحركة بأن الاقتراح يشمل ثلاث مراحل، ينص في المرحلة الأولى على هدنة تمتد ستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة محتجزة في غزة، على أن يتسنى دخول ما بين 200 و300 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة.
وسيكون مقترح الهدنة هذا في قلب زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة اعتبارا من اليوم، تتخللها محطات في كل من: مصر والمملكة العربية السعودية وقطر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
وقال بلينكن، قبيل توجهه إلى المنطقة، إنه يسعى خلال هذه الجولة إلى العمل على «سلام دائم في المنطقة، بما في ذلك أمن مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
وستكون هذه المرة الخامسة التي يجري فيها وزير الخارجية الاميركي زيارة للمنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» بعد هجوم 7 أكتوبر.
وتأتي جولة بلينكن الشرق أوسطية الجديدة غداة جولة مماثلة لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه بدأها أمس وتستمر حتى بعد غد وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
الضحايا فوق الـ 100 ألف
في هذه الأثناء، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد المصابين والمفقودين والضحايا في قطاع غزة يتخطى 100 ألف، مع تدهور الوضع في القطاع، وهو ما يمثل 4.3% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون.
وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للأمم المتحدة عبر رابط فيديو من القدس المحتلة، إن بقية سكان القطاع يواجهون ظروفا صعبة، ويعانون من صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية من الأمن والغذاء والصحة والتدفئة.
وأوضح ان وسط غزة يشهد تصاعدا في الأعمال العدائية، ما يزيد من عرقلة الوصول إلى المرافق الصحية المتوفرة.
وأعرب بيبركورن عن قلقه الشديد إزاء عدم تمكن كل من المرضى والعاملين الصحيين من الوصول بشكل مستمر إلى المستشفيات، وقال إنه من بين 36 مستشفى في غزة لا يعمل بشكل جزئي سوى 13، بينما يتم تشغيل فقط 13 من 73 مركزا للرعاية الصحية الأولية في القطاع. وأردف «تشير تقديراتنا الآن إلى أنه يجب أن يتم الإخلاء الطبي لـ 8 آلاف من سكان غزة على الأقل،» مضيفا أنه من بين أولئك المحتاجين، يعاني 6 آلاف شخص من إصابات حرب وصدمات نفسية متعددة، ولم يتم نقل سوى قلة قليلة بنجاح عبر مدينة رفح بجنوب القطاع.
إلى ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن السفينة «يو إس إس كارني» أسقطت مسيرة فوق خليج عدن أمس الأول ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار.
وأضافت «نفذنا ضربات ضد 4 مسيرات تابعة للحوثيين كانت جاهزة للانطلاق. والمسيرات كانت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».
ولفتت القيادة الوسطى الأميركية في بيانها إلى ان «المسيرات شكلت تهديدا للسفن وللبحرية الأميركية في المنطقة، ودمرناها دفاعا عن النفس».
وشدد «إجراءاتنا ستحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر، وستجعل المياه الدولية أكثر أمنا».

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