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بالفيديو عزايز تحتفي بالديبلوماسيين للعام الـ 28

2/3/2024 3:05:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا حرص الكويت على التواصل المستمر والفعال مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى الكويت بما يسهم في خدمة سياستها الخارجية، ومستمرون في هذا المنهج.
وأضاف اليحيا، في تصريح صحافي خلال التجمع السنوي الذي أقامه محافظ العاصمة الأسبق الشيخ علي الجابر لأعضاء البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية وعائلاتهم في مزرعة عزايز بمنطقة العبدلي ان هذا التواصل يسهم في خدمة المصالح المشتركة ولتحقيق مزيد من الارتقاء بالعلاقات الديبلوماسية إلى آفاق أرحب.
وبين أن هذه الفرصة أتاحت له الالتقاء بأغلبية رؤساء البعثات الديبلوماسية في البلاد بعد توليه منصبه الوزاري، معربا عن تطلعه للالتقاء بهم في ديوان عام وزارة الخارجية وبحث كل ما من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بدولهم.
وثمّن اليحيا للمستضيف الشيخ علي الجابر دعوته الكريمة، مضيفا ان هذا التجمع السنوي الودي مستمر منذ نحو 28 عاما ويشكل نقطة التقاء وفرصة سانحة أيضا لمزيد من التواصل بين جميع الديبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد.
من جانبه، قال محافظ العاصمة السابق الشيخ علي الجابر إن هذه العادة السنوية التي استمرت لمدة 28 عاما في كل شهر فبراير بدأت بدعوة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ثم دعوة أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد من ضيوف الكويت.
من جهته، قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي ان العلاقات الكويتية العمانية متجذرة وقائمة على الثقة المتبادلة والمحبة والتواصل المستمر، معبرا عن سعادته بهذا التجمع الديبلوماسي العائلي.
وبين الخروصي أن مثل هذه الاجتماعات خارج الإطار الرسمي تعطي فرصة للحديث بشكل اجتماعي وهذه إحدى مميزات المجتمع الكويتي الحيوي الذي دائما يحتفي بالآخرين.

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