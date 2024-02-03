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إصدار 1446 وثيقة لعقود الزواج والطلاق للمقيمين بصورة غير قانونية في 2023

2/3/2024 3:05:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت وزارة العدل الكويتية عن إصدار 1446 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2023 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال مدير إدارة التوثيقات الشرعية بالإنابة عبدالله الحمود لـ «كونا» إن وزارة العدل أصدرت 888 وثيقة زواج ومصادقة زوجية و502 وثيقة طلاق و56 وثيقة مراجعة زوجية لهذه الفئة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2023.
وأضاف الحمود أن «العدل» أصدرت 241 وثيقة حصر وراثة و92 وثيقة القسام الشرعي للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة نفسها. وأوضح أن عدد الإعلامات الرسمية الخاصة بهذه الفئة بلغ 12946 وثيقة.

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