إصدار 1446 وثيقة لعقود الزواج والطلاق للمقيمين بصورة غير قانونية في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) كشفت وزارة العدل الكويتية عن إصدار 1446 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2023 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال مدير إدارة التوثيقات الشرعية بالإنابة عبدالله الحمود لـ «كونا» إن وزارة العدل أصدرت 888 وثيقة زواج ومصادقة زوجية و502 وثيقة طلاق و56 وثيقة مراجعة زوجية لهذه الفئة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2023.
وأضاف الحمود أن «العدل» أصدرت 241 وثيقة حصر وراثة و92 وثيقة القسام الشرعي للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة نفسها. وأوضح أن عدد الإعلامات الرسمية الخاصة بهذه الفئة بلغ 12946 وثيقة.
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