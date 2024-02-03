الكويت تشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

(MENAFN
- Al-Anbaa) انطلقت بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية (سوات 2024) بمشاركة الكويت إلى جانب 87 فريقا من 48 دولة عربية وأجنبية.
وقال قائد فريق الحرس الوطني المشارك في البطولة العقيد الركن فهد ابراهيم لـ«كونا» قبيل انطلاق البطولة التي تستمر خمسة ايام ان مشاركة الكويت في النسخة الخامسة من الحدث تتمثل بفريق (كتيبة العمليات الخاصة 67) بالحرس الوطني، وذلك بدعم واهتمام من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف وبمتابعة من وكيل الحرس الفريق الركن م. هاشم الرفاعي.
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