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الكويت تشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

2/3/2024 3:05:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية (سوات 2024) بمشاركة الكويت إلى جانب 87 فريقا من 48 دولة عربية وأجنبية.
وقال قائد فريق الحرس الوطني المشارك في البطولة العقيد الركن فهد ابراهيم لـ«كونا» قبيل انطلاق البطولة التي تستمر خمسة ايام ان مشاركة الكويت في النسخة الخامسة من الحدث تتمثل بفريق (كتيبة العمليات الخاصة 67) بالحرس الوطني، وذلك بدعم واهتمام من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف وبمتابعة من وكيل الحرس الفريق الركن م. هاشم الرفاعي.

MENAFN03022024000130011022ID1107805547

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