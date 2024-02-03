برنامج عمل الحكومة اقتصاد منتج وفعال

MENAFN - Al-Anbaa) رشيد الفعمنقل مصدر نيابي الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الذي تعكف السلطة التنفيذية على صياغته حاليا.

وقال المصدر، خلال حديثه لـ «الأنباء»، إن العناوين الرئيسية للبرنامج ستتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء غد، حيث ستتضمن منهجا لعمل الحكومة في سبيل دفع عجلة التنمية وتحقيق الإنجاز المطلوب.

وبين المصدر أنه وحسبما ورده من معلومات، فإن وزير المالية سيقدم عرضا عن مسودة برنامج عمل الحكومة.

وأوضح ان البرنامج سيتضمن منهجا لعمل الحكومة في سبيل تحقيق التنمية والإنجاز المطلوب ودفع عجلتها بعناوين عدة، على رأسها اقتصاد منتج وفعال، وسيحتوي على أبواب عدة، من ضمنها أجندات اقتصادية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوقع ان يتم إرساله إلى مجلس الأمة قريبا.

وشدد على ان الجانب النيابي بانتظار الخطوة الحكومية التي سيبني عليها جدول أعمال الجلسات المقبلة، وربما ترتيب جدول الأولويات بشكل مغاير يعتمد على المقاربة في التوجهات والاهتمامات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتأجيل غير المتفق عليه، ودراسة ما هو قابل للنقاش وتمرير الممكن وفقا للمستجدات الحالية.