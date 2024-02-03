الطائرة والسلة والمبارزة تدشن منافسات «عربية الأندية للسيدات» في الشارقة

دشنت فرق الطائرة والسلة والمبارزة صباح اليوم مسابقات وبطولات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

واستهل فريقا سبورتنج المصري، وبيبلوس اللبناني، مشواريهما، في منافسات كرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بالصورة المثلى، عقب تخطيهما اليوم الافتتاحي بالفوز بالنتيجة ذاتها (3-0)، وحققتها المصريات على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي، وجاءت للبنانيات على حساب فريق أكاد عنكاوا العراقي.

فيما شهدت منافسات المبارزة تنافساً قوياً بين الفرق العربية الـ 6 المشاركة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة في إمارة الشارقة في النسخة الـ 7، والمقامة على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وتتواصل يوم غدٍ الأحد، منافسات «كرة الطائرة» بانطلاق مواجهات المجموعة الثانية، في مباراتين تجمع الأولى في العاشرة صباحاً فريقي سلوى الصباح الكويتي، و«دي لاسال» الأردني، على أن تنطلق المباراة الثانية في الثانية عشرة ظهراً وتجمع «تل درة» السوري أمام الشارقة الإماراتي.

بداية قوية وندية

وجاء شوط اللعب الأول مدهشاً خالياً من فترات جس النبض المتوقعة في مثل هذه المباريات الافتتاحية وشهد تقدماً مبكراً وهجوماً ضاغطاً من لاعبات أكاديمية فاطمة بنت مبارك، حيث تقدمن في مستهل الشوط «7-5» لكن نجح فريق سبورتنج في معادلة النتيجة (8-8) ثم يواصل مسيرة التقدم (9-8) ثم (10-8) ثم (11-8) ثم (12-8) لينجح في فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب وسط تراجع دفاعي في أداء لاعبات فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الذي أهدر إرسالاً في وقت حاسم أسهم في مواصلة لاعبات سبورتنج في التسجيل واللعب بأريحية، لكن لاعبات فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك انتفضن ونجحن في التقدم والتفوق بفارق مريح لتعود للمواجهة نديتها وبات اللعب سجالاً بين الفريقين إلى أن تمكن فريق سبورتنج من حسم الشوط الأول لمصلحته بنتيجة (25-19).

تميز سبورتنج

وجاء شوط اللعب الثاني مشابهاً للشوط الأول من حيث الندية وتبادل التسجيل في بداياته لكن قوة إرسال اللاعبة هدير يسري ودقة اللاعبة سارة طارق في بناء حائط الصد قاد لاعبات فريق سبورتنج لتقدم مبكر (7-1) ثم (8-2) فرضن على إثره سيطرتهن على مجريات اللعب مع الإرسال القوي من اللاعبة هدير يسري الذي أسهم فيارباك لاعبات اكاديمية فاطمة بنت مبارك وبالتالي خسارة الشوط الثاني الذي كن يعولن عليه في العودة عبر التعادل لتكون النتيجة النهائية في هذا الشوط لمصلحة لاعبات فريق سبورتنج المصري(25-5 ).

نهاية سعيدة

وكان شوط اللعب الثالث بمثابة شوط الحسم لفريق سبورتنج المصري الذي دخله بقوة حتى يحسم المباراة في ثلاث أشواط ويغلق الباب على فريق اكاديمية فاطمة بنت مبارك في قيادة المباراة لأشواط إضافية وتقدم مبكرا (8-4) متبعا تكتيكات الشوطين الأول والثاني في الارسال القوي والتعامل بذكاء في اسقاطات لاعبات اكاديمية فاطمة بنت مبارك خلف الشبكة مع حائط صد فعال اوقفن به قوة تصويبات وكرات اللاعبة كاسينيا التي حاولت قيادة المباراة لأشواط إضافية لكن التعامل كان حاسماً من لاعبات فريق سبورتنج المصري ليفزن بنتيجة الشوط الثالث (25-10) وتكون النتيجة النهائية لمصلحتهن (3-صفر)

مواجهة ساخنة

لم تخلُ المواجهة الثانية في اليوم الأول من مسابقة الكرة الطائرة من عاملي القوة والحماسة، في ظل تقارب مستويات الفريقين والاحترافية في التعامل مع المباريات القوية، في موقعة كسبتها لاعبات «بيبلوس» بعنصر الخبرة وبثلاث أشواط نظيفة جاءت نتائجها (25-20) – (25-21 ) – ( 25-16)

اكتساب خبرات

مدربة فريق اكاديمية فاطمة بنت مبارك التونسية نعيمة بن عامر أعربت عن سعادتها وتقديرها الكامل لأداء لاعبات فريقها رغم الخسارة بثلاثية، واصفة فريقها بأنه لعب بروح عالية رغم الفوارق الفنية بين الفرقتين حيث يضم فريق سبورتنج خيرة لاعبات المنتخبات المصرية في كرة الطائرة، وتعتبر مثل هذه المباريات فرصة جيدة لإكساب لاعبات اكاديمية فاطمة بنت مبارك خبرات تنافسية مع فرق قوية، خاصة وأن الفريق مكون حديثاً ويضم لاعبات مواطنات مميزات وخبراتهن تنصب لمصلحة منتخب دولة الإمارات الوطني لكرة الطائرة.

بداية قوية

فيما وصف مدرب فريق سبورتنج المصري أحمد فتحي المباراة بانها «فاتحة خير» لهم في البطولة والمجموعة التي تضم فرقاً قوية وجميعها مرشح للوصول لأدوار جيدة في البطولة لافتاً إلى أهمية الفوز في المباراة الافتتاحية لما لها من تأثير إيجابي على أداء اللاعبات ومسيرة الفريق في البطولة.

وقالت ليلى محمد سالم محفوظ قائدة فريق سبورتنج المصري: «إن الفوز في المواجهة الأولي يعطيهن دافع لمواصلة التفوق في المواجهات المقبلة واللعب بروح البطل وتحقيق رغبة الجميع في العودة إلى مصر بلقب النسخة السابعة لطائرة الأندية العربية للسيدات».

قرعة متوازنة لـ«طائرة الأندية العربية للسيدات»

وكانت قرعة مسابقة الكرة الطائرة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات قد اسفرت عن مواجهات متوازنة ومباريات مرضية لجميع الفرق المشاركة وعددها «8» فرق، حيث تم توزيعها على مجموعتين وتضم المجموعة الأولى فرق«أكاديمية فاطمة بنت مبارك – سبورتنج المصري- بيبلوس اللبناني -أكاد عنكاوا العراقي» فيما ضمت المجموعة الثانية فرق «سلوى الصباح الكويتي - دي لاسال الأردني - تل درة السوري و الشارقة الإماراتي».

وجاءت القرعة وجدول المسابقة التي أجريت فعاليتها من خلال الاجتماع الفني لمسابقة الكرة الطائرة ظهر أمس الأول الجمعة في فندق أوشيان بخورفكان بحضور ممثلي جميع الفرق المشاركة في البطولة مرضية وعادلة لكل الفرق

انطلاق منافسات المبارزة بـ 6 أندية

شهدت منافسات المبارزة تنافسا قويا بين الفرق العربية الـ 6 المشاركة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة في إمارة الشارقة في النسخة الـ 7، والمقامة على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، انطلقت منافسات الفردي وسط مشاركة جيدة من اللاعبات ومستويات متميزة وظهرت العديد من المفاجآت خاصة من سلطنة عمان، وسوف تقام مساء اليوم (الأحد) على فترتين صباحية ومسائية منافسات الفرق، وبعد يتم تتويج البطلات (فردي وفرق) في الأسلحة الـ 3 التي يتنافسن فيها وهي«السابر، الفلوريه، والإيبيه»، وسيقوم الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات، الإماراتي والعربي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بتتويج بطلات العرب.

مستوى متميز

من جانبه عبر التونسي زياد فرياني رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للمبارزة عن سعادته بما شاهده من ترتيبات وتجهيز لإقامة المنافسات اللعبة قائلا:«الغالبية العظمى من الأندية المشاركة من منطقة الخليج والفرق الـ 6 بينها لاعبات على مستوى متميز للغاية عربيا، لديهن تصنيف على مستوى العرب والخليج، وأنه يتواجد بهذه النسخة 6 حكام دوليين من البحرين وحكمتين من الامارات وتم الاستعانة بحكام محايدات من مصر وسوريا».

عدد الأندية

وعن عدد الأندية قال:«عدم تواجد لاعبي أندية من تونس والجزائر والمغرب ومصر، جاء بسبب أن لاعبات هذه الدول تستعد وتشارك خلال الفترة المقبلة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد المقبلة، وبالتالي لم يكن التوقيت مناسباً لهن للتواجد معنا في النسخة العربية السابعة، والبطولة الحالية تعتبر استثنائية لعدم مشاركة الأندية العربية الكبيرة».

التونسية إيناس بوبكري

وعن مستوى المبارزة العربية قال رئيس اللجنة الفنية:«لدينا حضور جيد، خاصة من القارة الأفريقية من تونس ومصر، ولا ننسى التونسية إيناس بوبكري الحاصلة على برونزية»ريو«بالبرازيل، وهناك في مصر بطلات عالم في الناشئات وتصنيف عالمي مشرف للغاية، وهذا مؤشر إيجابي للغاية بتطور المبارزة العربية عالميا على صعيد السيدات».

المنافسة شرسة

وقال زياد فرياني:«في منطقة الخليج صعوبة اللعبة تأتي من أن هناك بطلات عالم من قارة آسيا في اليابان والصين وهونج كونج، لذلك فإن المنافسة شرسة للغاية، ويمكن وصفها بـ»المنطقة الصعبة«، ومع ذلك فإن المستوى الخليجي يتحسن كثيرا».

جهد كبير

وأضاف:«المبارزة تحتاج إلى جهد كبير، وليست لعبة يمكن صناعة أبطال فيها بين يوم وليلة، ولكن تحتاج إلى سنوات واحتكاك وتكوين خبرات مختلفة، وبالتالي فهي جهد لابد أن يستمر لسنوات لنرى المنتج الجيد فيما بعد، ولم تعد الهواية تُفيد في هذه الرياضة، بل يجب التحول فيها إلى الاحتراف الكامل، أو نصف الاحتراف لصناعة بطلات وأبطال لمستقبل اللعبة المتطور للغاية على المستوى الدولي».

"الفحيص الأردني" يفتتح حملة الدفاع عن لقبه السلة

افتتحت حاملات اللقب فريق نادي الفحيص الأردني، حملة الدفاع عن لقبهن في منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بفوزهن على فريق نادي الفتاة الكويتي بنتيجة (95-78)، في مباراة جمعتهما اليوم (السبت) على صالة نادي البطائح بالشارقة.

الرميات الثنائية

وبانت أفضلية سيدات الفحيص واضحة على صعيد نسب النجاح عن الرميات الثنائية التي أتاحت لهن التفوق بنسبة نجاح بلغت 51.3% مقارنة باكتفاء لاعبات الفتاة الكويتي بنسبة نجاح عن هذه الرميات اقتصرت على 46.2%، كما تألقت الأردنيات على الجانب الدفاعي، خاصةً على صعيد "المتابعات" أو الكرات المرتدة عن السلة، بنجاحهن في تسجيل إجمالي 49 متابعة (33 دفاعية و16 هجومية)، متفوقات في هذا الجانب على الكويتيات اللواتي اقتصرت متابعات لاعباته من الناحية الدفاعية على 31 التقاط ناجح للكرة المرتدة عن السلة، و11 من الناحية الهجومية، وإجمالي 42 متابعة.

الأفضلية المطلقة

وعرفت لاعبات الفحيص كيفية حصد فوزهن بالمباراة بنيلهن الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (23-19 و32-13)، فيما لم تنجح لاعبات نادي الفتاة الكويتي بالعودة بنتيجة المباراة رغم نيلهن الأفضلية بنتيجة الربعين الثالث والرابع (23-19 و23-21).

الدور التمهيدي

ويواصل الفريقان يوم غدٍ استكمال مباريات الدور التمهيدي، حيث يخوض نادي الفتاة الكويتي ثاني مبارياته في هذا الدور بلقاء الوافدات الجدد فريق الثورة السوري، في مباراة تقام عند الساعة الواحدة ظهراً، وتتبع في الثالثة ظهراً بلقاء فريق نادي الفحيص الأردني أمام العاصمة السعودي.

سبعة أندية

ويذكر أن منافسات كرة السلة في الدورة تقتصر على سبعة أندية، تخوض فيما بينها الدور التمهيدي الذي يقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر في ختامه عن منح صاحبي المركزين الأول والثاني التأهل حصراً للمباراة النهائية، فيما سيحظى الفريقان اللذان انهيا التمهيدي بالمركزين الثالث والرابع، التواجد مجدداً في اليوم الختامي للدورة للمنافسة على آخر عتبات منصات التتويج، والظفر بالميدالية البرونزية.









تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز