291 لاعباً ولاعبة في «دولي الشارقة لألعاب قوى أصحاب الهمم» اليوم

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق مساء اليوم منافسات ملتقى الشارقة الدولي الثاني عشر لألعاب القوى للمعاقين والذي يحتضنه نادي الثقة للمعاقين بالشارقة خلال الفترة من 4 حتى 6 فبراير الجاري.

يشارك في المنافسات، 291 لاعباً ولاعبة، يمثلون 38 دولة، وتدخل الإمارات البطولة متمثلة في أندية الدولة للمعاقين وهى: «أبوظبي لأصحاب الهمم، العين لأصحاب الهمم، خورفكان للمعاقين، عجمان للمعاقين، دبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة للمعاقين، نادي الظفرة للمعاقين»، وتشارك أندية الإمارات بإجمالي 64 رياضياً، 44 لاعباً و20 لاعبة، في مقدمتهم البطل الأولمبي محمد القايد وعدد من اللاعبين أصحاب الأرقام العالمية واللاعبين الجدد.

وتقام الفعاليات في منافسات المضمار 100 م، 200 م، 400 م، 800 م، 1500 م، 5000 م، بجانب منافسات الميدان «صولجان، قرص، الرمح، الجلة، الوثب العالي، الوثب الطويل، الوثب الثلاثي» وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر.

تقدير

من ناحيته، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن الملتقى يشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام ولا أدل على ذلك من زيادة أعداد اللاعبين المشاركين والدول المشاركة، موضحاً أن الشارقة استطاعت وضع اسمها على خريطة أفضل المدن في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وأضحت قبلة يتجه لها أبطال العالم لتحسين أرقامهم العالمية لما توفره الإمارة من بنية تحتية ومرافق على أعلى المستويات العالمية في مجال رياضة ذوي الإعاقة.

كما وجه بن خادم الشكر والتقدير إلى كل الرعاة للملتقى، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والمجتمعية لأنشطة وبرامج النادي. كما أكد دور الإعلام الفعال في تسليط الضوء على الملتقى وإبراز الجهود التي تبذلها كل أجهزة الدولة لتقديم الدعم والرعاية الكاملين لفئات ذوي الإعاقة التي أثبتت قدرات وإمكانات كبيرة، ونجحت في تشريف الدولة بالعديد من المحافل الرياضية العالمية.

وقال المستشار حميد العبار رئيس لجنة التسويق والاستثمار: إن حرص الرعاة على دعم الملتقى إنما يأتي في إطار حرص مؤسساتنا على دعم أصحاب الهمم لما يحققونه من إنجازات للدولة.

تطبيق

بدوره، أكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، أنه سيتم تطبيق قوانين الاتحاد الدولي لرياضة المعاقين «IPC» الجديدة، وسيتم دمج الفئات واحتساب النقاط بجانب تكريم المراكز الثلاثة الأولى في كل منافسة، موضحاً أن الملتقى سيصاحبه العديد من البرامج التراثية والمجتمعية للتعريف بإمارة الشارقة ودورها الثقافي العالمي.

على جانب آخر، أكمل فرسان الإرادة من أبطال الإمارات استعداداتهم من أجل خوض منافسات الملتقى رافعين شعار التحدي في مواجهة أبطال العالم، حيث أكد البطل الأولمبي محمد القايد، أن البطولة فرصة حقيقية للمنافسة مع أبطال العالم المتواجدين من مختلف بلدان العالم ومنهم لاعبو الفريق التايلاندي والتونسي، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات دائماً عند العهد على منصات التتويج.





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