النصر يتجاوز دبا الحصن بصعوبة في أقوياء اليد



حقق فريق كرة اليد بنادي النصر فوزاً صعباً على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 34/ 33، بختام مباراة مثيرة وخاصة أنها شهدت طوال مراحل شوطيها تبادل التقدم والذي لم يتجاوز الهدفين وحبست أنفاس الجميع في صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، ونجح الفريق الضيف في إنهاء الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 16/ 15.

بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط منحته التقدم من المركز السادس إلى الخامس بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الثالث والجزيرة الرابع مؤقتاً، بانتظار ختام الجولة الرابعة بالدور التمهيدي ببطولة دوري رجال اليد الذي يشهد مشاركة 8 فرق تسعى للفوز بالبطولة الأقوى بمنافسات موسم رجال اليد 2023/2024.





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