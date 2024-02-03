1500 دراج في النسخة الثالثة لتحدي جامعة خليفة 2024



شارك أكثر من 1500 دراج في النسخة الثالثة من تحدي جامعة خليفة للعام 2024، حيث تميزت نسخة هذا العام بنقطتي انطلاق من أبوظبي ولمسافة 190 كم ومن دبي لمسافة 175 كم، حيث يُعتبر التحدي الأكبر من نوعه في المنطقة.

انطلق المشاركون في مسار أبوظبي في التحدي من أمام الحرم الجامعي الرئيس لجامعة خليفة ضمن أربع مجموعات تعتمد على السرعة، فيما انطلق المشاركون في مسار دبي من حلبة القدرة بثلاث مجموعات وصولاً إلى قمة جبل حفيت في العين، حيث أضاف مسار دبي بعداً جديداً لنسخة 2024 من التحدي.

من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: نفخر بتنظيم هذا الحدث الرياضي مع مجلس أبوظبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، مع انضمام عدد أكبر من عشاق ركوب الدراجات إلى التحدي، الأمر الذي يدل على انتشار الوعي بأهمية ركوب الدراجات الهوائية في المجتمع الإماراتي، ويأتي تحدي القرن لجامعة خليفة 2024 تماشياً مع التزامنا بتشجيع الجميع على المشاركة في التحديات والأنشطة التي تساعد على اتباع نمط حياة صحي من خلال الرياضة. نتقدم بجزيل الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على تقديم خبراته لمساعدتنا في تنظيم هذا الحدث ولكافّة الجهات المعنية الذين قدموا الدعم للتحدي هذا العام.

وأعرب النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن سعادته بإقامة التحدي للعام الثالث على التوالي، والانطلاقة الجديدة من دبي لأول مرة، الأمر الذي يضيف المزيد من التحدي والمتعة للحدث.

وأوضح أن الإقبال الكبير من المشاركين هذا العام يعكس مدى التزايد الكبير لمحبي وممارسي رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، ويؤكد مدى الوعي بأهميتها بالنسبة لجميع أفراد المجتمع كونها رياضة ووسيلة سهلة للتنقل، تعود بالفائدة والنفع على الجميع، وتسهم في الحفاظ على نمط حياة صحي وتحافظ على البيئة.

وبين النخيرة الخييلي، أن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لديه اهتمام كبير بالتنويع في تنظيم السباقات والتحديات والتطلعات المجتمعية دعماً لمحبي هذه الرياضة.

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