«كوماندو جروب» يتصدر «الإمارات لمحترفي الجوجيتسو»





تصدر فريق أكاديمية كوماندو جروب منافسات اليوم الثاني لبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو المخصصة لفئتي الشباب والأساتذة، بينما حلت أكاديمية A.F.N.T ثانياً، والجزيرة ثالثاً.

ينظم البطولة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في صالة «مبادلة أرينا».

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد المهيري، نائب رئيس دعم الأعمال لدى دائرة دعم الأعمال في أدنوك البحرية.

وتختتم غداً «الأحد» فعاليات البطولة بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين بمشاركة واسعة للاعبي الأكاديميات المحلية والدولية.

اهتمام

وأكد يوسف البطران البطولة الرياضي، وتحظى باهتمام واسع وتستقطب نخبة من اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية، وقال: مثل هذه البطولات ذات المعايير التنظيمية العالمية، تعكس رؤيتنا الإستراتيجية والتزامنا الراسخ بتطوير رياضة الجوجيتسو من خلال تنظيم أقوى البطولات التي توفر تجربة فريدة للرياضيين والمشجعين على حد سواء.

ونوّه البطران بمعدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة وخصوصاً من فئة الأساتذة، لافتا إلى أن عدداً كبيراً منهم توافدوا من خارج الدولة، نظراً لأهمية البطولة التي تمنح الفائزين بالمركز الأول 1000 نقطة تضاف إلى رصيدهم في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وهذه النقاط مهمة لتعزيز رصيدهم، وبالتالي تؤهل اللاعبين الأعلى نقاطاً وتصنيفاً إلى الاستفادة من فرص ومزايا فريدة أبرزها المنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وأشاد البطران بالأداء المتطور للاعبي ولاعبات فئة الشباب الذين ألهبوا حماس الجماهير، ما يعد مؤشراً قوياً على تحضيراتهم الجادة خلال الفترة الماضية.

تطوير

وأوضح البطران أن تواجد نخبة اللاعبين من حول العالم في البطولة يعود بالعديد من المكاسب على تطور مشهد رياضة الجوجيتسو العالمي الذي تقود مسيرته بنجاح دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، مبيناً أن مشاركة المحترفين المميزين تسهم في تطوير مهارات الرياضيين، وصقل مواهبهم وتوفير بيئة تنافسية تحفزهم على النمو والارتقاء بمسيرتهم الرياضية.



تنافس

وثمّن فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مواصلة الريادة وتصدر مشهد الرياضة عبر تنظيم أرقى البطولات التي تجذب مشاركات من مختلف دول العالم، وتسهم في صقل المواهب المحلية وإعداد أجيال من الأبطال، وقال: توفر البطولة بيئة تنافسية مثالية تحفز اللاعبين واللاعبات على تبادل الخبرات ما يسهم في تعزيز الجودة والتطور المستدام. كما يتيح هذا التنوع من البطولات للمشاركين الاستفادة من التفاعل مع أفضل اللاعبين وأكثرهم خبرة لإثراء تجربتهم وصقل مواهبهم.

مسيرة

وأكد ريبامار سانتياجو مدرب بني ياس أن البطولة تثبت أننا مقبلون على مرحلة قوية من المنافسات خلال الأشهر المقبلة، وقال: نطمح لمواصلة مسيرة الإنجازات والحفاظ على ريادة النادي وتألق لاعبيه في الساحات المختلفة.



وأشاد سانتياجو بالمستوى الفني للبطولة، ووجود نخبة من لاعبي العالم بما يسهم في رفع جودة المنافسات مؤكداً أن فريقه يسعى للتواجد والفوز في مختلف بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، لافتا إلى أن النادي يعتزم هذا الموسم الدفع بعدد من الوجوه الشابة التي ينتظرها مستقبل مشرق في الرياضة، والتي كانت نتاج عمل كبير من التخطيط والإعداد خلال الأعوام الماضية.

فخر

وقالت اللاعبة زمزم الحمادي (حزام أزرق) من أكاديمية بالمز الرياضية والتي نجحت في تحقيق ذهبية فئة الشابات وزن 57 كيلوغراماً: يشعر أبناء وبنات الإمارات بفخر كبير واعتزاز بالدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في تطوير رياضة الجوجيتسو والتزامها الراسخ تجاه تعزيز الرياضة محلياً وعالمياً، وأنا سعيدة بالإنجاز الذي حققته في هذه البطولة القوية التي تجمع الكثير من الأبطال، وأشكر الاتحاد وجميع القائمين على التنظيم المميز.

وتابعت: كلاعبة إماراتية، يسعدني تنظيم مثل هذه البطولات في الدولة كونها تمثل حافزاً كبيراً لي لتقديم الأفضل.



محطة الأبطال

وقال البرازيلي خورخي بيريرا (حزام أسود) من أكاديمية روجر جرايسي بدبي والذي حقق ذهبية الأساتذة الثانية وزن 85 كيلوغراماً: سعيد بالمشاركة في البطولة الدولية ذات التنظيم الاستثنائي، وتعكس مشاركتي في الحدث، الحرص على التواجد في بطولات أبوظبي المميزة، والتألق فيها وحصد أكبر عدد من النقاط التي تساعدني على الارتقاء في التصنيف المعتمد لدى رابطة المجترفين.

وأضاف: مثل هذه البطولات ذات التنافسية العالية تمنحنا كل الفرص لتطوير الأداء والارتقاء بالمهارات واكتساب تقنيات جديدة.

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