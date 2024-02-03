راشد البلوشي بطل «السباق إلى الفضاء» في «السلم للدراجات الهوائية»

توّج راشد البلوشي دراج فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي اليوم

بلقب «السباق إلى الفضاء» للهواة الإماراتيين، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

وقام رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، بمنح شارة انطلاق السباق، والتقى قبلها عدداً من الدراجين المشاركين في الحدث، وألقى كلمة تحفيزية لهم، للاستمرار في تبني الرياضة أسلوب حياة،

توج الفائزين وكرم الجهات الداعمة، عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء،.



نتائج

وحصل هلال جابر الحربي من فريق وزارة الدفاع على المركز الثاني بالسباق، وحاء سعيد البلوشي من فريق «الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» ثالثاً، وعلى صعيد الفرق، حقق فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، المركز الأول، يليه شرطة دبي 1 ثانياً، والوثبة 1 ثالثاً، ونال محمد المنصوري من فريق ربدان 2، المركز الأول لفئة فوق 40 عاماً، وحل راشد البلوشي من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بالمركز الأول في فئة «السرعة في منتصف الطريق».

تكريم

وشمل تكريم الجهات الداعمة كلاً من مركز محمد بن راشد للفضاء، شرطة دبي، شركة الطاير للسيارات، نادي دبي للفروسية، مجلس دبي الرياضي، جناح طيران دبي الملكي، والحكم العام للسباق علي اليعربي، بلدية دبي ومكتب حتا لبلدية دبي، «دبي فيلم»، المكتب الهندسي، مجموعة ميديا لاند، أكاديمية سوبر سبورتس، مونتي كارلو جروب وبريمير سبورتس.

تقدير

شارك رائد الفضاء هزاع المنصوري على متن دراجته ضمن المسافة الافتتاحية للسباق، رفقة فريق «مركز محمد بن راشد للفضاء». وانطلق السباق من مقر «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم لمسافة امتدت 148 كلم، وذلك احتفاءً وتقديراً للإنجازات الإماراتية التاريخية في قطاع الفضاء، وهو ما انعكس على نجاح السباق الذي شهد مشاركة كبيرة لـ 250 درّاجاً و22 فريقاً، وبلغت إجمالي الجوائز مليون درهم، ضمن مجموع جوائز الموسم الحالي البالغة 3,5 ملايين درهم لأربعة سباقات رئيسية.



شهد انطلاقة السباق ومجرياته، عمير بن جمعة الفلاسي، وسالم المري، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، عدنان الريس مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في المركز، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية بالمركز.

محطات للسرعة

تضمن السباق 5 محطات للسرعة «سبرينت»، تم إدراجها في النسخة الجديدة وخصصت اللجنة المنظمة جائزة مالية لبطل محطات السرعة الذي يتم تحديده عبر تجميع النقاط، وحملت كل محطة سرعة اسم أحد إنجازات الإمارات، وجاءت المحطة الأولى على بعد 21 كلم من خط الانطلاق وحملت اسم «طموح زايد»، والمحطة الثانية «مسبار الأمل» على بعد 55 كلم، والمحطة الثالثة «إسطبلات إم 7» على بعد 70 كلم، والمحطة الرابعة «إم بي زاد» على مسافة 96 كلم، أما المحطة الأخيرة فحملت اسم «بوابة الإمارات» وكانت على مسافة 118 كلم.



دعم



وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي في تصريحات تلفزيونية، أن انطلاق السباق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء، مبادرة جميلة، بالنظر لأن المركز بمثابة «بيتنا» على الأرض لمهماتنا الفضائية، وقال: الفضاء جزء من استراتيجية الدولة لدعم الشباب الذين أتشرف بتمثيلهم، والرياضة جزء مهم من أجل المهمات الفضائية، فخلال مهمتي الفضائية كان يتوجب علي ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف يومياً، ومنها ممارسة الدراجات الهوائية، وبالطبع الدراجة الهوائية الفضائية مختلفة، لكن بعد ممارسة هذه الرياضة أيقنت أهميتها في قوة التحمل وتعزيز القوة البدنية، وأشجع الشباب على ممارستها لأن لها مردوداً إيجابياً على المدى الطويل.

وتابع: رسالتي للشباب أن تكون الرياضة جزءاً من أي نشاط في حياتهم، كرواد فضاء الرياضة ليست خياراً لنا، ولكنها أمر إلزامي، وهناك رائد فضاء يبلغ من العمر 70 عاماً، سيقوم بمهمة في الفضاء بعد نحو 6 أشهر، وبسبب ممارسته للرياضة ومنها الدراجات الهوائية، فإن عمره البيولوجي أصغر عن عمره الرقمي، لذلك نؤمن أن هذه الرياضة تساعد الإنسان على المحافظة على جسده، وتمنع هشاشة العظام وضمور العضلات.

شكر

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال:كل ما تحقق من نجاحات وعمل وجهود كبيرة تبذل في تنظيم هذه السباقات، هي ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر التوجيهات السديدة والدعم الكبير وتخصيص الجوائز المالية الأكبر من نوعها لتشجيع الشباب المواطنين تحديداً على ممارسة الدراجات الهوائية، وما تحقق طوال السنوات الماضية جاء من رؤية سموه التي حققت النجاحات والتطور وارتفاع المستويات والزيادة في أعداد المشاركين في جميع السباقات.

وتوجه الفلاسي، بالشكر إلى القائمين على «مركز محمد بن راشد للفضاء»، على استضافة انطلاقة السباق، كما شكر رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ورائد الفضاء هزاع المنصوري، على حضورهما في الحدث، وجميع الجهات التي تكاتفت لتنظيم السباق وفق أعلى المعايير.

وأكد الفلاسي، أن التطور لن يتوقف في بطولة السلم، ولا يوجد مستحيل في دولة اللا مستحيل، والجهود قائمة لتقديم المزيد من التطور في كل نسخة من منافسات البطولة.

حافز

واعتبر رائد الفضاء هزاع المنصوري، أن المسارات الموجودة في دبي والإمارات، تمنح حافزاً لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وقال: ممارسة الدراجات الهوائية سهلة للغاية في الدولة، كل ما عليك هو أن تصطحب دراجاتك، وتجد المسارات، الموجودة في كل مكان، وتستمتع بالمواقع الجميلة.

وأضاف: كرواد فضاء فإن الرياضة مهمة لنا، وتحديداً الدراجات الهوائية، حيث أتدرب عليها يومياً من نصف ساعة إلى ساعة، كونها ترفع قوة التحمل، فيما أقوم بركوب الدراجات الهوائية في مسار الوثبة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، إلى جانب ممارسة رياضات مثل رفع الأثقال، أو رفقة أبنائي في الجوجيتسو.

وتابع: الانطباع جميل للغاية للتواجد في بطولة السلم، ورأيت مدى الحماس لدى الدراجين المشاركين، وهو الأمر الذي يعكس عشقهم لرياضة الدراجات الهوائية.

تشجيع

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: سُعداء بأن يكون مركز محمد بن راشد للفضاء هو نقطة انطلاق النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو ما يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم الرياضة وتشجيع المواهب في مجتمعنا، كما أن اختيار عنوان «السباق إلى الفضاء» للحدث يتناسب بشكل كبير مع التزامنا بتحفيز وإلهام الشباب في جميع المجالات، ويمثل أيضاً تكريماً للإنجازات المتتالية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء.

سباق السيدات

يقام غدا «الأحد»، سباق السيدات بمشاركة 150 متسابقة، وهو السباق الذي يتواصل سنوياً تأكيداً لجهود البطولة في دعم رياضة المرأة، وهو الذي ينطلق ويختتم في منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز