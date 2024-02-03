شجاعة من نوع آخر

الشجاعة ليست محصورة في جوانب معينة في الحياة، بل الشجاعة اليوم تغيرت في ظل الظروف التي تطلب منا مواجهة المشكلات والتحديات بالقوة والمعرفة والتحلي بالصبر وأداء الواجبات الأسرية والمحافظة على القيم في ظل التغيرات المعاصرة، ففي الحياة هناك الكثير من الأعذار التي نسمعها يومياً والشجاعة في مواجهتها ضرورة.



واحدة من الصديقات كانت حياتها جيدة ومستقرة في عملها وأسرتها حتى حدث بينها وبين مديرتها خلاف كبير أثر عليها حتى أصبحت لا تطيق الذهاب إلى عملها وأثر ذلك على حياتها بشكل جذري ولكن تلك الصديقة لم تستسلم بل قررت مواجهة ظرفها وخلافها بطريقة سليمة وصحية فقدمت استقالتها واختارت عملاً جديداً بدلاً من الاستسلام والاكتئاب، بل لم تسمح للأعذار النفسية أن تقتل حياتها وتدمرها.

الشجاعة أن تواجه الظروف، أن تحاول النجاح في دراستك وعملك وتؤدي واجباتك الأسرية تجاه أهلك وأسرتك، أن تسهم في خدمة مجتمعك ووطنك وأن تقدم المبادرات والابتكارات، الشجاعة أن تعمل من أجل رفعة وطنك وسعادته، البعض يتعذر بخيانة الأصدقاء والزملاء في مجالات العمل والحياة وعدم القدرة على مواجهة المجتمع وتكوين أصدقاء جدد ولكن الشجاعة هي أن تواجه مخاوفك وتعاود تكوين مجتمع الأصدقاء، أن تساعد نفسك حتى تنهض وتدرس وتعمل وتؤسس أسرة وعائلة، انظر من حولك إلى أولئك الأغنياء الذين لا يملكون قبل ذلك اليوم شيئاً مثل بيل غيتس وأوبرا وينفري وستيفن كنج وغيرهم، جميعهم بدأوا من الصفر ولكن لم يوقفهم عذر الحالة المادية بل تقدموا في حياتهم وكافحوا واستطاعوا مواجهة ظروفهم.

وهكذا يمكننا قياس الأعذار جميعها مثل عذر الخوف والقلق والعادات اليومية والسلوكيات التي نتعود عليها، وقد تكون مؤذية مثل التدخين وعدم لعب الرياضة والسمنة وغيرها وربما بعض الأعذار الغريبة مثل صغر السن أو كبره ورفض البعض استكمال دراسته نظراً لكبر سنه أو حتى الزواج، ترى ما الذي يمنعنا من استكمال حياتنا وتحقيق النجاح والبعد عن الأعذار، فعندما يختار الإنسان الأعذار ويكررها تصبح جزءاً من حياته فتكبر وتؤثر على قراراته وخياراته واعتقاده، فلا تحولها إلى أعذار وكوارث في حياتك عندها لن تستطيع الحركة ولا التقدم، فمثلاً إذا أقنعت نفسك بأنك مريض سوف تصدق ذلك وسوف تذهب للطبيب وربما تصبح مريضاً بحق ولن تستطيع الحركة أو العمل وتصبح تلك عادتك اليومية، أسوق لكم إحصائية قامت بها إحدى الجامعات الأوروبية أثبتت أن تسعة من بين كل عشرة يذهبون إلى الأطباء غير مرضى حقيقيين ولكنهم يريدون أن يطمئنوا على أنفسهم فقط، أو يشعروا بالوهم بأنهم مرضى، وهم في الأساس ليسوا كذلك! إن هذا الشخص وغيره إذا لم يمتلكوا الشجاعة لمواجهة حالتهم النفسية وتخطي هذه الظروف سوف يسقطون في وهم الظروف، لذلك ربما الوقت حان لمواجهة ظروفك وتخطي أزماتك والسعي من جديد والبعد عن دوامة الأعذار، أسوق لكم قصة رون سكارلين، ذلك الطفل الذي كان يحلم أن يصبح بطلاً من أبطال الكاراتيه في العالم، ولكن كانت قدماه مقطوعتين، وكان والده يعرف شغفه وحبه للرياضة فقرر أن يذهب به إلى أحد النوادي الخاصة بالكاراتيه، وهناك عرفه لبطل الكاراتيه العالمي ليزلي الذي تبناه رياضياً، وعلمه كيف يستخدم الكرسي في القتال، وفعلاً تدرب وحصل على الحزام الأسود في أقل من أربع سنوات، وأصبح لديه 12 نادياً رياضياً، وكان يتعلم تحت يديه حوالي 12 ألف لاعب تحت إدارته، الشجاعة أن تنفض التراب من فوقك وتواجه كل مصاعب الحياة بقوة وتدرك أن قوتك في الصبر والمواجهة وسوف يكون النجاح حليفك.