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الجيش الأردني ينفي المشاركة بالغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية داخل العراق

2/3/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم السبت، أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأميركية داخل الأراضي العراقية.

واضاف المصدر في رد على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أميركية داخل العراق، وان القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى
عدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

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