«السيارات القديمة» شغف وجاذبية في الشارقة

أكد خبراء وقادة أعمال، أن السيارات القديمة تحولت من مجرد هواية إلى فرصة استثمارية رابحة، إذ ترتفع أسعارها كلما تقدم بها الزمن، ويزداد المهتمون بها يوماً بعد آخر، مشددين على أنه يجب على هواة السيارات القديمة عدم الإكثار من أعدادها، بسبب تكاليف صيانتها المرتفعة، إلى جانب ضرورة معرفة قواعد تخزينها وتغليفها وصيانتها بشكل صحيح، حتى لا تفقد قيمتها.

جاء ذلك في أولى الجلسات الحوارية التي تم تنظيمها خلال فعاليات مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2024، الذي يستمر حتى 4 فبراير الجاري، تحت شعار «أكثر من مجرد سيارة»، وشارك فيها نخبة من الخبراء وأبطال السباقات العالميين، وقادة أعمال في هذا القطاع، حيث شاركوا تجاربهم ونصائحهم مع الحضور.

مفتاح

واستضافت الجلسة الأولى «السيارات القديمة.. سحر السرعة وجاذبية الجمال»، بطل رالي السيارات القطري مبارك الهاجري، وأدارها أحمد سلطان. وتحدث الهاجري عن إمارة الشارقة، كوجهة لعشاق السيارات، مشيراً إلى أن أكثر سباقاته داخل دولة الإمارات كانت في الشارقة، كما سلط الضوء على شغفه المُبكر برياضة السيارات، والذي بدأ في سن السابعة عشرة، قبل أن يحترفها عام 1980، محققاً الكثير من البطولات، مؤكداً أن هذه الرياضة مكلفة وخطرة، وتحتاج في البدايات إلى ممول.

ورأى الهاجري أنه لا توجد سن معينة لاعتزال هذه الرياضة، مستذكراً فوز السائق الإسباني كارلوس ساينز برالي داكار سنة 2020، وهو في الـ 61 من عمره، مشدداً على أن مفتاح النجاح في هذه الرياضة، هو في الاختيار الجيد لمدير الفريق والملاح والسيارة المناسبة.

وقدم الهاجري لهواة السيارات القديمة من الجيل الجديد نصائح عن كيفية انتقائها، والعناية بها وصيانتها، ومعرفة قواعد تغليفها، وسحب الهواء منها، وكيفية تشغيلها بعد ركنها لمدة طويلة.

معايير

الجلسة الثانية لليوم الأول، كانت بعنوان «الاستثمار في السيارات القديمة.. أين تكمن الفرص؟»، وتحدث خلالها كل من مازن الخطيب مؤسس ورئيس شركة نوستالجيا للسيارات الكلاسيكية، وأحمد الحاي مؤسس معرض الحاي للسيارات، وأدارها الإعلامي أحمد بن ماجد.

مازن الخطيب، الذي جمع أكثر من 107 سيارات من أعرق وأندر الموديلات، قدّم تعريفاً دقيقاً لها، مبيناً أنها لا تعتبر «قديمة» إلا بعد مرور 30 عاماً على صناعتها في أوروبا، و25 عاماً في الولايات المتحدة، ناصحاً بعدم الإكثار من أعداد السيارات القديمة المملوكة، بسبب تكاليف صيانتها الباهظة، وأن يتم تشغيلها ما بين شهري أكتوبر ومايو من كل عام، وبعد ذلك ينبغي على صاحبها أن يقوم بتوقيفها وركنها حفاظاً عليها.

عوامل



وتناول أحمد الحاي كيفية انتقاء السيارات القديمة، عبر استشارة متخصصين وخبراء في هذا المجال، لافتاً إلى أن شراءها من المزادات وعن طريق الهواة مباشرةً، أفضل من اقتنائها من المعارض، وأن سعرها يزداد حسب نوعها، وعدد السيارات التي صنعت منها، ومن امتلكها من كبار الشخصيات، والأهم حفاظها على أصالتها، إذ تفقد السيارات القديمة المُعدَّلة جزءاً كبيراً من قيمتها السوقية.

ويشهد اليوم الثاني من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2024 جلستين، الأولى بعنوان «التواصل بين الثقافات.. جسر على أربع عجلات»، والثانية «نساء في عالم السيارات».

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