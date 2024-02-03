كأس آسيا: إيران تفكّ عقدة اليابان في الوقت القاتل وتبلغ نصف النهائي

انتفضت إيران في الشوط الثاني وفكّت عقدة اليابان، حاملة اللقب أربع مرات قياسية، عندما حققت فوزاً درامياً عليها 2-1 بركلة جزاء في الوقت القاتل، السبت في ربع نهائي كأس آسيا في كرة القدم، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

ودانت الأفضلية في الشوط الأول لليابان التي سجّل لها هيديماسا موريتا (28)، لكن في الثاني قلبت إيران الطاولة مسيطرة على المباراة، فسجّلت مرتين عبر محمد محبّي (55) وعلي رضا جهانبخش (90+6 من ركلة جزاء).

وضرب "تيم ملّي"، المتوّج باللقب ثلاث مرات بين 1968 و1976، موعداً الأربعاء المقبل مع الفائز بين قطر المضيفة وحاملة اللقب وأوزبكستان التي تقام لاحقاً على استاد البيت في مدينة الخور الشمالية.

ووضعت إيران حداً لتفوّق إليابان عليها في البطولة القارية، إذ حققت فوزها الأوّل بعد خسارتين وتعادلين، كما هزّت شباكها للمرّة الأولى وثأرت لخسارتها أمامها 0-3 في نصف نهائي نسخة 2019 الأخيرة في الإمارات.

وتابعت إيران سلسلة لم تخسر فيها خلال 18 مباراة تمتد منذ 29 نوفمبر 2022، و15 مباراة لمدربها أمير قلعة نويي.

- "نقطة تحوّل" -

قال قلعة نويي ان لاعبيه كانوا "رائعين": "قدّموا كل شي من أجل الشعب الإيراني. قد تكون (هذه المباراة) نقطة تحوّل لكرة القدم الإيرانية".

ردّ على الانتقادات التي تعرّض لها في إيران "لا أقول ان النقد ليس جيداً، لكن بعض الأشخاص حاولوا إيذاء المنتخب في آخر 11 شهراً".

وفازت إيران بكلّ مبارياتها في الدور الأول على فلسطين 4-1، هونغ كونغ 1-0 والإمارات 2-1. وفي ثمن النهائي، احتاجت إلى ركلات الترجيح لتخطي سوريا 5-3 (1-1).

في المقابل، أخفقت اليابان، وصيفة النسخة الماضية، في بلوغ نصف النهائي للمرة السادسة في آخر نسخ، علماً انها الأكثر تتويجاً في البطولة القارية أعوام 1992، 2000، 2004 و2011.

كانت قد قلبت تأخرها أمام فيتنام إلى فوز 4-2 في دور المجموعات، خسرت أمام العراق 1-2 قبل حجز بطاقتها بفوز على إندونيسيا 3-1. وفي ثمن النهائي، فازت بسهولة على البحرين 3-1.

تحسّر مدربها هاجيمي مورياسو "وضعونا تحت ضغط كبير ولم نتمكن من مقاومته. لا يمكن استقبال الأهداف أمام خصوم أقوياء كما فعلنا اليوم".

تابع "تعيّن علينا تسجيل هدف ثان، ما كان سيجعل المباراة مختلفة".

- بداية بطيئة لإيران -

وبدا واضحاً تأثر إيران في الشوط الأول بغياب مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، المطرود في مباراة سوريا.

قال نجم المنتخب الإيراني سردار أزمون وهو يبكي "لعبنا بكل ما لدينا من قوة، قدّمنا كل شيء. كانت مباراة صعبة جداً". تابع لاعب روما الإيطالي "سعيد جداً لاني وفيت بالوعد الذي قطعته لأخي الكبير (مهدي طارمي)".

أمام 36 ألف متفرّج، تفوّقت اليابان في الشوط الاول وكانت أكثر واقعية. افتتحت التسجيل عندما وصلت الكرة إلى موريتا على مشارف المنطقة، فراوغ لاعب وسط سبورتينغ البرتغالي الدفاع وانفرد مسدداً كرة ارتدت من الحارس علي رضا بيرانوند إلى الشباك (28). وهذه المرة الأولى يتلقى المنتخب الإيراني هدف السبق في هذه البطولة.

بدأت إيران تقترب أكثر من المرمى، فخدع سامان قدوس الدفاع بتمركزه وسدّد يمينية نصف طائرة مرّت إلى يسار الحارس الشاب زيون سوزوكي، في أخطر فرصة إيرانية رداً على هدف الأسبقية (39).

حاول أزمون بعدها الوصول إلى الشباك (43)، لكن الشوط الأول التكتيكي المتسم بالصراعات البدنية انتهى بتقدّم اليابان بهدف.

- ردّ صاعق -

وبدا الياباني واثقاً من تقدّمه مطلع الثاني، فأهدر أياسي أويدا، صاحب أربعة أهداف في البطولة، وتاكيفوسا كوبو (51 و53)، بيد ان الردّ الإيراني جاء صاعقاً.

لعب أزمون، أحد أبرز نجوم المباراة، كرة ذكية في ظهر الدفاع وصلت إلى محمد محبّي، سددها منفرداً زاحفة إلى يمن الحارس المتقدّم، معادلاً الأرقام (55). وهذه المباراة الخامسة توالياً تهتزّ شباك اليابان في هذه البطولة.

أهدر محبّي (25 عاماً)، لاعب وسط روستوف الروسي، فرصة الثنائية، برأسية قريبة جداً هبطت على الشباك الجانبي الخارجي (67).

حاول مورياسو إيقاف المدّ الإيراني، فدفع بتاكومي مينامينو وكاورو ميتوما نجم برايتون الإنجليزي الغائب عن مطلع البطولة بداعي الاصابة.

وتوالت الفرص الخطيرة لإيران، فمرّت رأسية أزمون الرائعة على مقربة من عارضة الحارس الياباني المستسلم (72).

وفيما انتهى الوقت الاصلي على وقع فرصتين لقدوس (87) وعلي رضا جهانبهش (87)، حفل الوقت البدل عن ضائع بسيناريو جنوني.

عرقل كو إيتاكورا المدافع حسين كنعاني داخل المنطقة، فحصلت إيران على ركلة جزاء قاتلة ترجمها القائد جهانبخش، لاعب فينورد الهولندي، صاروخية في قلب المرمى (90+6)، لتنفجر فرحة اللاعبين والجماهير الإيرانية.

وعن أداء مدافعه إيتاكورا، قال مورياسو "سأترك الانتقاد لوسائل الإعلام".

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