أمم آسيا.. قطر تفوز على أوزبكستان وتضرب موعداً مع إيران في نصف النهائي

أكمل المنتخب القطري عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأوزبكي بضربات الترجيح.

وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أوتكير يسيبوف لاعب أوزبكستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أوديلجون هامروبيكوف التعادل في الدقيقة 59.

ولم ينجح أحد الفريقين في حسم الأمور لصالحه، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين دون أن ينجح أحدهما في خطف الفوز.

وبعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل، تم اللجوء لضربات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب القطري الذي فاز 3 /2.

وبهذا الفوز يكمل منتخب قطر عقد المتأهلين لقبل نهائي البطولة، حيث سيواجه إيران في الدور قبل النهائي، فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره الأردني في الدور نفسه.

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