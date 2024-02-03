أمم آسيا.. قطر تفوز على أوزبكستان وتضرب موعداً مع إيران في نصف النهائي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكمل المنتخب القطري عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأوزبكي بضربات الترجيح.
وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أوتكير يسيبوف لاعب أوزبكستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أوديلجون هامروبيكوف التعادل في الدقيقة 59.
ولم ينجح أحد الفريقين في حسم الأمور لصالحه، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين دون أن ينجح أحدهما في خطف الفوز.
وبعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل، تم اللجوء لضربات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب القطري الذي فاز 3 /2.
وبهذا الفوز يكمل منتخب قطر عقد المتأهلين لقبل نهائي البطولة، حيث سيواجه إيران في الدور قبل النهائي، فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره الأردني في الدور نفسه.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN03022024000110011019ID1107805524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.