ميلان يعزز موقعه بين كبار الدوري الإيطالي بالفوز على فروسينوني

اقتنص ميلان فوزاً مثيراً من ملعب مضيفه فروسينوني 3 /2، السبت، في المرحلة

الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو بهدف لميلان في الدقيقة 17 لكن المهاجم الأرجنتيني الشاب ماتياس سولي أدرك التعادل لفروسينوني من ضربة جزاء في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني سجل لوكا مازيتيلي الهدف الثاني لفروسينوني في الدقيقة 65 ثم أدرك ماتيو جابيا التعادل لميلان في الدقيقة 72.

وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة تقمص المهاجم الصربي الدولي لوكا يوفيتش دور البطولة وسجل هدف الفوز لميلان.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 49 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الوصيف، قبل مواجهتهما المرتقبة غداً الأحد.

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