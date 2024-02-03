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برشلونة يهزم ألافيس بثلاثية في الدوري الإسباني

2/3/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق برشلونة فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت أمام ريال سوسيداد، وبفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي يواجه أتليتكو مدريد غداً الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 51 سجل سامو أوموروديون الهدف الوحيد لألافيس، فيما أضاف فيتور روكي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة تعرض روكي للطرد في الدقيقة 72.

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