حمدان بن زايد يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سعادة سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في قصر النخيل بحث تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبرنامج لإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين هناك.

كما تم بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ..والأمم المتحدة ومجالات الشراكة في المجال الإنساني إضافة إلى استعراض أفضل السبل الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في قطاع غزة ودعم الدول المحتاجة والمناطق المتضررة.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بزيارة المسؤولة الأممية مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حريصة على مد يد العون والمساعدة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم وتدعم الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد الحلول للقضايا الإنسانية انطلاقا من نهجها الأصيل ومبادئها الثابتة القائمة على قيم العطاء الإنساني وإغاثة المحتاجين.

وشدد سموه في هذا السياق على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة ومد يد العون لهم .

وأضاف سموه " تفخر هيئة الهلال الاحمر الإماراتي بتعاونها وعلاقاتها المتميزة مع مختلف منظمات الأمم المتحدة التي تعنى بالجوانب الانسانية ما مكنها من تحقيق الكثير من الإنجازات التي ساهمت في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية في العديد من المناطق التي تواجدت فيها الهيئة".

من جانبها أشادت سعادة سيغريد كاج بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيص دولة الإمارات مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهودها في قطاع غزة.

وعبرت عن شكرها وتقديرها للدور الذي تضطلع به دولة الامارات العربية المتحدة على الساحة الإنسانية الدولية التي تواجه الكثير من التحديات نتيجة لتصاعد وتيرة الأحداث والأزمات في عدد من دول العالم مشيدةً بالجهود الإغاثية والغذائية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في قطاع غزة وضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وأشارت إلى ن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في العمل الإنساني في العالم ولديها التزام راسخ بالمبادئ الإنسانية وتحرص على دعم الجهود الأممية في هذا الصدد.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.