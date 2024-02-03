عبدالله بن زايد وباربرا ليف يبحثان التطورات في المنطقة وتداعياتها الإنسانية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سموه اليوم في أبوظبي مع باربرا ليف ، وجرى خلاله بحث التداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة وسبل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على الأولوية الملحة للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار وإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي تعاني منه المنطقة.

وأشار سموه إلى أن الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق تحت الاحتلال يتطلب تكثيف المساعي المبذولة من كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين بشكل مكثف ومستدام.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.