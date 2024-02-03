عبدالله بن زايد وباربرا ليف يبحثان التطورات في المنطقة وتداعياتها الإنسانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سموه اليوم في أبوظبي مع باربرا ليف ، وجرى خلاله بحث التداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة وسبل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على الأولوية الملحة للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار وإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي تعاني منه المنطقة.
وأشار سموه إلى أن الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق تحت الاحتلال يتطلب تكثيف المساعي المبذولة من كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين بشكل مكثف ومستدام.
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
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