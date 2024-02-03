خبرني : احتراق سيارة بعد سقوط قذائف في الجليل الغربي

خبرني : احتراق سيارة بعد سقوط قذائف في الجليل الغربي
التاريخ
2/3/2024 3:00:16 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلام عبرية إن 3 قذائف أطلقت من لبنان سقطت في شتولا بالجليل الغربي مما أدى إلى احتراق سيارة.
وكان حزب الله اللبناني أعلن أنه استهدف عدة موقع وتجمعات لجيش الاحتلال قرب الحدود.
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