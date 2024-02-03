خبرني : القناة 13: الاحتلال يدرس مع مصر نقل معبر رفح

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قالت القناة 13 العبرية إن الاحتلال يدرس مع مصر إمكانية نقل معبر رفح إلى الحدود المشتركة بين غزة، الاحتلال ومصر في منطقة كرم أبو سالم.
وأضافت القناة العبرية، اليوم السبت 3 فبراير 2024، أن الهدف من ذلك هو إبقاء العلاقة المصرية بالمعبر ومن جانب آخر ذلك يسمح للاحتلال بمنع عمليات التهريب الحدودية.
وبحسب القناة فإن مصر لم تعطي موافقتها على الفكرة بعد، ولكن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن فكرة نقل المعبر جيدة، ولكن تحتاج إلى دعم اقتصادي.
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