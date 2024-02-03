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خبرني : القناة 13: الاحتلال يدرس مع مصر نقل معبر رفح

2/3/2024 3:00:16 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قالت القناة 13 العبرية إن الاحتلال يدرس مع مصر إمكانية نقل معبر رفح إلى الحدود المشتركة بين غزة، الاحتلال ومصر في منطقة كرم أبو سالم.

وأضافت القناة العبرية، اليوم السبت 3 فبراير 2024، أن الهدف من ذلك هو إبقاء العلاقة المصرية بالمعبر ومن جانب آخر ذلك يسمح للاحتلال بمنع عمليات التهريب الحدودية.

وبحسب القناة فإن مصر لم تعطي موافقتها على الفكرة بعد، ولكن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن فكرة نقل المعبر جيدة، ولكن تحتاج إلى دعم اقتصادي.

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