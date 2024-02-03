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خبرني : سارة طارق مبارك التخرج

2/3/2024 3:00:16 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - الوالد الدكتور طارق عمرو والوالدة والعائلة يباركون لابنتهم الغالية سارة بمناسبة تخرجها من الجامعة بتقدير ممتاز وحصولها على بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها داعين الله أن يوفقها في حياتها العلمية والعملية في ظل الراية الهاشمية.

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