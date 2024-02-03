خبرني : سارة طارق مبارك التخرج
التاريخ
2/3/2024 3:00:16 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - الوالد الدكتور طارق عمرو والوالدة والعائلة يباركون لابنتهم الغالية سارة بمناسبة تخرجها من الجامعة بتقدير ممتاز وحصولها على بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها داعين الله أن يوفقها في حياتها العلمية والعملية في ظل الراية الهاشمية.
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