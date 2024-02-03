خبرني : لاتجهليها.. أعراض التهاب الأمعاء وطرق الوقاية منها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يعتبر التهاب الأمعاء من الأمراض الشائعة التي تؤثر على الجهاز الهضمي. يتسبب التهاب الأمعاء في التهاب وتلف الأمعاء الدقيقة والكبيرة، وهو يشمل حالتين رئيسيتين: التهاب الأمعاء القولوني ومرض كرون. تتميز هذه الحالتين بأعراض مشابهة، ومن المهم التعرف على هذه الأعراض المبكرة للكشف المبكر والعلاج المناسب. في هذه المقالة، سنتناول أعراض التهاب الأمعاء وأهمية التشخيص المبكر لمشاكل الجهاز الهضمي.
أعراض التهاب الأمعاء: 1. الألم البطني: يعاني معظم المصابين بالتهاب الأمعاء من آلام في البطن، وتتراوح شدة الألم من خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة، قد تكون المزمنة أو تظهر على شكل نوبات.
2. الإسهال: يعد الإسهال أحد الأعراض الشائعة للتهاب الأمعاء. قد يكون الإسهال عابراً أو مستمراً، وقد يصاحبه إفرازات مخاطية أو دموية.
3. فقدان الوزن غير المبرر: يعاني الكثيرون من فقدان الوزن دون سبب واضح عند إصابتهم بالتهاب الأمعاء. يمكن أن يكون ذلك نتيجة لاستهلاك غير كافٍ للمواد الغذائية أو امتصاص غير كافٍ للمغذيات.
4. الإرهاق والضعف العام: يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الأمعاء من الإرهاق المزمن والضعف العام، وذلك نتيجة للاضطرابات الهضمية ونقص العناصر الغذائية الضرورية.
5. الغثيان وفقدان الشهية: قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الأمعاء من غثيان مستمر وفقدان الشهية، مما يؤثر سلباً على التغذية الصحية والحالة العامة للجسم.
MENAFN03022024000151011027ID1107805515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.