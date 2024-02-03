خبرني : لاتجهليها.. أعراض التهاب الأمعاء وطرق الوقاية منها

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعتبر التهاب الأمعاء من الأمراض الشائعة التي تؤثر على الجهاز الهضمي. يتسبب التهاب الأمعاء في التهاب وتلف الأمعاء الدقيقة والكبيرة، وهو يشمل حالتين رئيسيتين: التهاب الأمعاء القولوني ومرض كرون. تتميز هذه الحالتين بأعراض مشابهة، ومن المهم التعرف على هذه الأعراض المبكرة للكشف المبكر والعلاج المناسب. في هذه المقالة، سنتناول أعراض التهاب الأمعاء وأهمية التشخيص المبكر لمشاكل الجهاز الهضمي.

أعراض التهاب الأمعاء: 1. الألم البطني: يعاني معظم المصابين بالتهاب الأمعاء من آلام في البطن، وتتراوح شدة الألم من خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة، قد تكون المزمنة أو تظهر على شكل نوبات.

2. الإسهال: يعد الإسهال أحد الأعراض الشائعة للتهاب الأمعاء. قد يكون الإسهال عابراً أو مستمراً، وقد يصاحبه إفرازات مخاطية أو دموية.

3. فقدان الوزن غير المبرر: يعاني الكثيرون من فقدان الوزن دون سبب واضح عند إصابتهم بالتهاب الأمعاء. يمكن أن يكون ذلك نتيجة لاستهلاك غير كافٍ للمواد الغذائية أو امتصاص غير كافٍ للمغذيات.

4. الإرهاق والضعف العام: يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الأمعاء من الإرهاق المزمن والضعف العام، وذلك نتيجة للاضطرابات الهضمية ونقص العناصر الغذائية الضرورية.

5. الغثيان وفقدان الشهية: قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الأمعاء من غثيان مستمر وفقدان الشهية، مما يؤثر سلباً على التغذية الصحية والحالة العامة للجسم.



