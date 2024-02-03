خبرني : المنتخب الوطني يستأنف تدريباته بمعنويات عالية

MENAFN - Khaberni) خبرني – استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تدريباته في الدوحة استعدادا للقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في مباراة نصف نهاىي كأس آسيا المقامة في قطر.

وأجرى المنتخب، اليوم، تدريباته بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة وسط معنويات عالية بعد الإنجاز التاريخي المتمثل بالتأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

واشتمل التدريب على تمارين فنية وتكتيكية استعدادا للمباراة الصعبة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، وسط إصرار على تقديم أداء متميز لمواصلة العروض الجيدة.

وعلى صعيد التشجيع، بدأت الجماهير الأردنية في الدوحة بالتحضير لمؤازرة المنتخب الوطني من المدرجات، وسط حالة من التفاؤل بقدرة لاعبي منتخب النشامى على المضي قدما في البطولة.

ورسمت الجماهير الأردنية لوحة فنية في التشجيع من خلال الاحتفالات التي تجري يوميا في سوق واقف الأمر الذي نال إطراء الجميع.