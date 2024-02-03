نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.3%

(MENAFN
- Youm7) اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى الإعدادية العامة الدراسي الأول للعام الدراسى بنسبة نجاح 80.3%.
كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.
من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111139 طالبا وطالبة، نجح منهم 88912 بنسبة 80.3%.
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