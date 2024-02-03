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نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.3%

2/3/2024 2:29:22 PM
(MENAFN- Youm7) اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى الإعدادية العامة الدراسي الأول للعام الدراسى بنسبة نجاح 80.3%.



كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.



من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111139 طالبا وطالبة، نجح منهم 88912 بنسبة 80.3%.












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