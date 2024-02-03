رئيس وفد البرلمان الفرنسى يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) ثمن النائب إريك كوكريل رئيس الوفد البرلمانى الفرنسى، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة، الجهود التى تقوم بها مصر؛ من أجل الوصول الى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة انباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفى عقده الوفد البرلمانى الفرنسى مساء اليوم /السبت/ بالقاهرة؛ للإعلان عن أهداف الزيارة التى يقومون بها غدا /الأحد/ إلى رفح؛ للمطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار فى القطاع.

وقال النائب كوكريل "نثمن الدور الذى تلعبه مصر فى المحادثات التى تجرى حاليا، والتى نتمنى أن تفضى إلى وقف إطلاق النار فى غزة وليس فقط إدخال المساعدات"، مشيرا إلى الزيارة التى يستهلها - فى وقت لاحق اليوم - وزير الخارجية الفرنسى ستيفان سيجورنيه إلى القاهرة؛ حيث يجرى لقاءات مع عدد من المسئولين المصريين.



وأعرب البرلمانى الفرنسى عن الشكر للسلطات المصرية على تسهيل زيارة وفد النواب الفرنسيين، الذى يبلغ عددهم 22 شخصا غدا إلى رفح؛ فى خطوة رمزية لدعم وقف إطلاق النار فى غزة.

وأكد أعضاء الوفد البرلمانى أن هدف الزيارة يتمثل فى الضغط من أجل التوصل إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار، و"إسكات" كل الأسلحة، ووقف التدخل العسكرى الإسرائيلي؛ الذى يؤدى إلى تفاقم المشكلة وكذا وقف المذبحة بحق الفلسطينيين فى غزة؛ وهو ما يعد شرطاً لبدء المفاوضات على أساس الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، التى أكدتها العديد من قرارات الأمم المتحدة، ولعودة السلام الذى لا غنى عنه للشعبين الفلسطينى والاسرائيلي.



وشددوا على أن "العنف" لا يمكن الرد عليه بـ"العنف"، مضيفين أن هناك 25 ألف طن من القنابل جرى استخدامها منذ السابع من أكتوبر الماضى فى غزة؛ ليجد الفلسطينيون أنفسهم محاصرين فى القطاع محاصرين وسط هذه القذائف، حيث قتل حوالى ثلاثين الف شخص جراء "أعمال العنف" و70 بالمائة منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن وجود ما يقرب من سبعة آلاف شخص مفقود و50 ألفا من المصابين.



وأشاروا إلى أن الوضع الإنسانى فى القطاع بات كارثيا؛ حيث إن خمسين بالمائة من المبانى السكنية والمستشفيات والمدارس، تهدمت فى غزة، التى أصبحت "مقبرة لسكانها"، مسلطين الضوء على ما شهدته الضفة الغربية من عمليات؛ أدت الى مقتل المئات واعتقال أعداد أخرى.



كما انتقد عدد من البرلمانيين من أعضاء الوفد، تشجيع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المستوطنين على حمل السلاح، وكذلك التصريحات التى خرجت عن مسئولين إسرائيليين، خاصة المتطرفين منهم الذين لم يتحدثوا عن الفلسطينيين كبشر، وأشاروا إلى أنهم يمثلون الشعب الفرنسي، وأنهم يقومون بزيارة رفح غدا؛ لنقل أصوات شعب فرنسا، الذى يتظاهر - كل يوم - فى المدن الكبرى والصغرى؛ دعما للفلسطينيين، لافتين إلى أنهم - كنواب منتخبين - يمثلون الجمهورية الفرنسية، وجأوا لتكرار شعار الجمهورية الفرنسية "الحرية.. المساواة.. الإخاء"؛ ولإرسال رسالة صداقة للفلسطينيين وخاصة للنساء الصامدات.

وشددوا على ضرورة وقف إطلاق النار الفورى والمستدام ووقف بناء المستوطنات الاسرائيلية، معربين عن دعمهم للشعب الفلسطينى ووكالة الأونروا، مؤكدين - كذلك - ضرورة حماية الصحفيين، الذين فقد مائة من بينهم، حياتهم خلال العمليات فى غزة.



كما أكدوا أنه يتعين على المجتمع الدولى ألا يبقى صامتا أمام المجازر، التى يشهدها قطاع غزة، ومن المقرر أن يجتمع الوفد الفرنسى مع عدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية العاملة فى رفح.