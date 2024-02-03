قطر تؤكد أهمية دور الأونروا فى دعم اللاجئين وتحذر من تداعيات وقف تمويلها

(MENAFN
- Youm7) أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فى مساعدة الملايين فى غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، محذرا من التداعيات الكارثية التى ستترتب على وقف تمويلها .
جاء ذلك خلال لقائه اليوم /السبت/ فى نيويورك، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث دعا الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة وبين الادعاءات التى طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وجرى - خلال اللقاء - استعراض علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة، ومناقشة آخر المستجدات فى الشرق الأوسط، لاسيما فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة، ومناقشة سبل استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى مناطق القطاع كافة.
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