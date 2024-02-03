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قطر تؤكد أهمية دور الأونروا فى دعم اللاجئين وتحذر من تداعيات وقف تمويلها

2/3/2024 2:29:21 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فى مساعدة الملايين فى غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، محذرا من التداعيات الكارثية التى ستترتب على وقف تمويلها .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /السبت/ فى نيويورك، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث دعا الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة وبين الادعاءات التى طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).


وجرى - خلال اللقاء - استعراض علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة، ومناقشة آخر المستجدات فى الشرق الأوسط، لاسيما فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة، ومناقشة سبل استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى مناطق القطاع كافة.









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