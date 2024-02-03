مجلس النواب العراقى يشكل وفدا نيابيا لـ الوقوف على الاعتداءات الأمريكية غرب البلاد

MENAFN - Youm7) شكلت رئاسة مجلس النواب العراقى، اليوم /السبت/، وفدا نيابيا؛ للوقوف على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة.

وذكرت رئاسة البرلمان العراقى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم تشكيل وفد من لجنة الأمن والدفاع النيابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية؛ للتوجه إلى أماكن الاعتداءات الأمريكية على المواقع الأمنية والمدنية غرب البلاد، والوقوف على تفاصيل الاستهداف وتقديم تقرير عاجل إلى رئاسة المجلس لمناقشته واتخاذ قرارات ملزمة بصدده.



وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - تسليم مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية ديفيد بيركر، تضمنت رفض العراق واستنكاره للاعتداء الأمريكى الذى استهدف قوات أمنية عراقية، فضلا عن مواقع مدنية فى منطقتى (عكاشات) و(القائم)، والذى أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمبانى السكنية وممتلكات المواطنين.



وجددت الوزارة رفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة.







