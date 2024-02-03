Sunday, 04 February 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

2/3/2024 2:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى فى أعقاب الضربات الأمريكية على العراق وسوريا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة قوله عبر تطبيق (تلجرام)، اليوم/السبت/،:"لقد طلبنا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن بسبب الضربات الأمريكية على العراق وسوريا".


وأضاف"تخطط دولة جويانا ،التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، لتحديد موعد عقد الاجتماع يوم 5 فبراير الساعة 4:00 مساء بتوقيت نيويورك".


وشنت الولايات المتحدة في الساعات الأولى من صباح اليوم/السبت/ ، هجمات ضد أهداف في العراق وسوريا بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في الأردن الأسبوع الماضي، وأودت الهجمات الأمريكية بحياة نحو 34 شخصا وأكثر من 25 جريحا وفق مصادر مطلعة.








MENAFN03022024000132011024ID1107805483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث