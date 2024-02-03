روسيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

MENAFN - Youm7) طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى فى أعقاب الضربات الأمريكية على العراق وسوريا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة قوله عبر تطبيق (تلجرام)، اليوم/السبت/،:"لقد طلبنا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن بسبب الضربات الأمريكية على العراق وسوريا".



وأضاف"تخطط دولة جويانا ،التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، لتحديد موعد عقد الاجتماع يوم 5 فبراير الساعة 4:00 مساء بتوقيت نيويورك".



وشنت الولايات المتحدة في الساعات الأولى من صباح اليوم/السبت/ ، هجمات ضد أهداف في العراق وسوريا بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في الأردن الأسبوع الماضي، وأودت الهجمات الأمريكية بحياة نحو 34 شخصا وأكثر من 25 جريحا وفق مصادر مطلعة.



