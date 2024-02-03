الحرس الوطنى التونسى: القبض على 9 عناصر إرهابية فى عدة أقاليم

(MENAFN
- Youm7) أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /السبت/، إلقاء القبض على تسعة من العناصر الارهابية فى عدة أقاليم مختلفة.
وذكر الحرس الوطنى ـ فى بيان اليوم ـ أنه تم إلقاء القبض على هذه العناصر بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابى، موضحا أن المتهمين صادر بحقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين و13 عاما.
وأشار الحرس الوطنى إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم .
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