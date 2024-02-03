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الحرس الوطنى التونسى: القبض على 9 عناصر إرهابية فى عدة أقاليم

2/3/2024 2:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /السبت/، إلقاء القبض على تسعة من العناصر الارهابية فى عدة أقاليم مختلفة.



وذكر الحرس الوطنى ـ فى بيان اليوم ـ أنه تم إلقاء القبض على هذه العناصر بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابى، موضحا أن المتهمين صادر بحقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين و13 عاما.



وأشار الحرس الوطنى إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم .














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