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اجتماع عاجل لمجلس الأمن الاثنين المقبل بشأن الضربات الأمريكية فى العراق وسوريا

2/3/2024 2:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، بأنه سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولى الاثنين حول الضربات الأمريكية فى العراق وسوريا.

وأصدرت قوات الحشد الشعبى فى العراق، بيانا رسميا يدين الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على مقرها الأمنى الرسمى فى قضاء القائم غربى العراق.


وأعرب المتحدث باسم الحشد الشعبى عن استنكاره الشديد للقصف الأمريكى العدواني، واصفا إياه بانتهاك صارخ للسيادة العراقية واعتداء على أجهزته الأمنية الرسمية.

وأسفرت الغارات الجوية عن سقوط 16 شهيداً و36 جريحاً، فيما تتواصل جهود البحث عن المفقودين.

وتوزعت الخسائر على مواقع الحشد الشعبى المختلفة، بما فى ذلك المقر المتنقل لعمليات الأنبار، ومقر الدعم اللوجستي، ومواقع المدفعية والمضادة للدروع، وموقع لواء الدبابات، وموقعين تابعين للواء 45. كما أعلن مستشفى عصام البلداوى التابع للهيئة الطبية عن وقوع إصابات.

وأكد الحشد الشعبى استعداده لتنفيذ أى أوامر من القائد العام للقوات المسلحة حفاظاً على سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه.

وختم البيان بالتعازى للشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.







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